Bratje in sestre Celine Dion ogorčeni nad filmom o pevki

"Moja mama ni nikoli tako govorila z Renejem," je dejala pevkina sestra in dodala, da tudi Celine ni bila deklica, ki bi izražala svoje želje na način, kot je to prestavljeno v filmu. "Žal mi je, toda v Charlemagnu nismo imeli koče in dom je bil vedno čist. Vedno pravimo, da nikoli nismo poznali bede, ker je mama znala narediti vse, oče pa je imel tri službe," je vsebino filma komentirala Claudette Dion, Celineina starejša sestra in dodala: "Ne prepoznam jezika, ne prepoznam družine, ne prepoznam naših korenin."

Glas mlade pevke je do solz ganil glasbenega menedžerja Reneja Angelila , ki je vanjo vložil ves svoj denar in financiral njen prvi album La voix du bon Dieu . Rene je bil njen manager vse od pevkinega 12. leta, leta 1994 sta se poročila in ostala skupaj vse do njegove smrti leta 2016.

Francosko govoreča kanadska pevka Celine Dion, ki ima za sabo uspešno kariero in 27 studijskih albumov, se je v svetu uveljavila predvsem z zmago na Evroviziji v Dublinu leta 1988, njena mednarodna kariera pa je zares vzcvetela, ko je začela peti v angleščini. Prvi album v angleščini Unison je posnela leta 1990.

Med največjimi uspešnicami so Because You Loved Me, I'm Your Angel, The Power of Love, A New Day Has Come in pesem iz filma Titanik My Heart Will Go On, za katero je leta 1999 prejela dva grammyja in oskarja.

Za skladbo Beauty and the Beast za istoimenski Disneyjev film iz leta 1991 Lepotica in zver, ki jo je zapela v duetu s pevcem Peabom Brysonom, si je prav tako prislužila oskarja za najboljšo izvirno skladbo kot tudi grammyja. Prejela je tudi dva grammyja za album Falling Into You in vrsto drugih nagrad.