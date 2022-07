Brendan Fraser se je moral za novo vlogo zelo zrediti

"To bo nekaj, česar še niste videli nikoli prej," je pojasnil Fraser že lani, ko je prvič omenjal nastop v filmu. "Garderoba in kostumi so bili obsežni in okorni. To je definitivno daleč stran od vsega, kar sem počel prej, vendar ne bom zanikal ... vem, da bo film naredil trajni vtis."

Dramatik Hunter je navdušen, da bo njegova predstava postala film, in mu je bilo pisanje v užitek. "Zgodba je zame globoko osebna in sem zelo hvaležen, da bom z njo lahko dosegel še širšo javnost," je pojasnil. "Darrena Aronofskyja obožujem že vse, odkar sem videl film Rekvijem za sanje. Gledal sem ga v času fakultete, ko sem pisal svoje prve igre. Zelo sem hvaležen, da bo prinesel svoj talent in svojo vizijo v ta film."