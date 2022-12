Sanjski moški Toni Šćulac je že pred tretjo podelitvijo vrtnic izločil Mateo, do katere ni čutil več od prijateljstva. Dekleta, ki so se veselila prav vsake priložnosti za druženje, bo zato odslej strah. Karolina: "Obstaja možnost, da gre punca na zmenek in se ne vrne." Takšna usoda očitno ne čaka Janet, ki bo zaupala Toniju, da se ni poljubljala že leto dni in pol. Toni: "Brez dvoma je moški spol odpovedal."