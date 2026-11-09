Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Brez konca: Pretresljiva zgodba očeta, ki išče pogrešanega sina

Ljubljana, 09. 11. 2026 10.59 pred 50 minutami 2 min branja 1

Avtor:
VOYO
Closure Stills dir Michal Marczak

Kako živeti, ko nenadoma in brez odgovorov izgine nekdo, ki ga imamo najraje? To prikazuje dokumentarni film Brez konca (Closure), ki si ga že lahko ogledate na VOYO. V njem spremljamo Daniela Dymiskega, očeta, ki išče svojega pogrešanega sina.

Dokumentarec režiserja Michaa Marczaka spremlja Daniela Dymiskega, ki išče svojega pogrešanega najstniškega sina Chrisa. Ta je bil nazadnje opažen na nadzorni kameri na mostu Gdaski v Varšavi, nad reko Vislo. Daniel se nato poda v naporno iskanje, pri katerem uporablja lastnoročno izdelana plovila, drone in podvodne kamere.

Brez konca
Brez konca
FOTO: VOYO

Vsak dan znova preiskuje globine reke, razpet med strahom, da je sina izgubil za vedno, in upanjem, da je ta še vedno živ. Ko minevajo meseci, začne pomagati tudi drugim družinam, ki iščejo pogrešane bližnje. A medtem ko drugim pomaga iskati odgovore, sam ostaja brez zaključka, po katerem tako hrepeni.

Brez konca
Brez konca
FOTO: VOYO

Film, ki ne ponuja preprostih odgovorov

Režiser Micha Marczak je Daniela spoznal po naključju, ko je z družino plul po reki Visli. Njegova zgodba ga je ganila in spodbudila k razmisleku o starševstvu, izgubi ter stiskah, ki jih pogosto ne prepoznamo pravočasno. Film presega zgodbo o pogrešani osebi in odpira vprašanja o odnosih med starši in otroki, osamljenosti ter svetu, v katerem odraščajo mladi. Kako dobro zares poznamo svoje bližnje? Kaj vse otroci doživljajo v digitalnem svetu? In znamo prepoznati, kdaj potrebujejo pomoč?

Brez konca
Brez konca
FOTO: VOYO

Prvi projekt CME Social Impact Centra

Dokumentarec je prvi projekt CME Social Impact Centra, ki je v sodelovanju s produkcijsko hišo Think-Film Impact Production pridobil pravice za njegovo predvajanje na platformah VOYO in Oneplay v srednji in vzhodni Evropi. Cilj pobude je spodbuditi starše in druge odrasle, da se bolj zanimajo za notranji svet mladih, njihove izkušnje in stiske ter z njimi vzpostavljajo pristnejše odnose in odprt dialog.

Uspešna festivalska pot in boj za nominacijo za oskarja

Film Brez konca si lahko ogledate ekskluzivno na VOYO.

Film je svetovno premiero doživel na festivalu Sundance 2026, kjer je bil uvrščen v tekmovalni program World Cinema Documentary Competition. Pozornost je pritegnil tudi pri medijih, kot sta Rolling Stone in IndieWire. Predstavljen je bil na več mednarodnih festivalih, prejel pa je tudi več priznanj. Trenutno se poteguje za nominacijo za oskarja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
brez konca voyo film

Umrl z oskarjem nagrajeni čilski režiser

Zadovoljna.si Pretresljiva zgodba očeta, ki ne neha iskati pogrešanega sina
24ur.com Nova srbska serija Kalup: resnična zgodba, ki je pretresla Jugoslavijo
Zadovoljna.si Našla negibnega očeta – kaj se skriva v ozadju?
Voyo.si Vrni se k meni: ugrabili so ji sina, skrivnosti počasi prihajajo na dan!
Moskisvet.com Družinska tragedija, v kateri je bil umora staršev obtožen njun sin
24ur.com Na POP TV premierno srbski film, v katerem se oče iz poraženca prelevi v heroja
24ur.com 'Navdih za serijo je bila resnična zgodba, življenje je bolj presenetljivo kot fikcija'
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
09. 11. 2026 11.49
Je našel sina ali ne?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Pretresljiva zgodba očeta, ki ne neha iskati pogrešanega sina
Pretresljiva zgodba očeta, ki ne neha iskati pogrešanega sina
Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot
Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
250.000 evrov vloženega denarja lahko prinese neverjeten uspeh
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Samo en slab trenuk in večer je uničen
Samo en slab trenuk in večer je uničen
dominvrt
Portal
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
okusno
Portal
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022