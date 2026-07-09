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Brežice bodo konec avgusta ponovno prestolnica evropskega filma

Brežice, 09. 07. 2026 19.16 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
E.M.
pedro almodóvar bitter christmas

Festival evropskega filma Brežice bo med 26. in 29. avgustom domačemu občinstvu ponudil vrhunske evropske filme, nagrajene na največjih svetovnih festivalih. Mednarodna žirija, slovenske festivalske premiere in nova nagrada za prispevek k evropskemu filmu potrjujejo, da festival vstopa v novo razvojno obdobje.

Brežice bodo konec avgusta že tretjič gostile Festival evropskega filma (FEF), ki tudi letos ostaja zvest svojemu temeljnemu poslanstvu – vrhunski evropski film približati domačemu občinstvu. V štirih festivalskih dneh bodo gledalci lahko videli filme, ki so zaznamovali največje svetovne filmske festivale v Cannesu, Benetkah, Berlinu, Locarnu in Karlovih Varih, nekateri bodo v Sloveniji prikazani prvič.

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Festival dokazuje, da vrhunski evropski film ni namenjen le velikim mestom. Brežice se tako vse bolj uveljavljajo kot prostor, kjer se srečujejo kakovostna filmska umetnost, kulturna dediščina, kulinarika in vedno bolj poznavalsko občinstvo.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, je ob tem povedal: "Festival evropskega filma je rezultat večletnih vlaganj v kulturno ponudbo mesta ter povezovanja občine z javnimi zavodi na področju kulture, turizma in izobraževanja, društvi in številnimi prostovoljci, ki skupaj ustvarijo dogodek, ki ponuja kakovostno doživetje prebivalcem in hkrati presega lokalne okvire. Posebej pomembno je, da festival nagovarja mlade, jim približuje evropsko filmsko ustvarjalnost in krepi kulturno življenje v našem mestu."

Festival evropskega filma Brežice v treh letih prerašča okvire lokalnega dogodka in se uveljavlja kot eden najzanimivejših novih filmskih festivalov v Sloveniji. Njegova posebnost ostaja povezovanje vrhunskega evropskega filma z lokalnim okoljem ter ustvarjanje prostora, kjer imajo prebivalci Brežic in Posavja priložnost spremljati filme, ki krojijo evropsko filmsko krajino. Prav v tem festival gradi svojo prepoznavno identiteto.

Marko Naberšnik in dr. Aleš Pavlin
Marko Naberšnik in dr. Aleš Pavlin
FOTO: Sandi Fišer (Mediaspeed)

Mojca Florjanič, ustanoviteljica in izvršna direktorica festivala, je dodala: "Festival evropskega filma je že v prvem letu prinesel nov filmski utrip, danes pa ga še krepimo. Želimo mu dati širšo evropsko razsežnost – ne le v filmskem smislu, temveč tudi skozi povezovanje turizma, kulture in spremljevalnih dogodkov. Letos festival dvigujemo na novo raven z mednarodno žirijo, številnimi tujimi gosti in bogatejšim spremljevalnim programom. Film ostaja naše izhodišče, okoli njega pa gradimo celovito festivalsko izkušnjo za različne generacije obiskovalcev."

Letošnji program prinaša izjemen izbor filmov največjih evropskih avtorjev. Med njimi izstopajo novi film Pedra Almodóvarja Bridki božič, letošnji prejemnik zlate palme v Cannesu Fjord Cristiana Mungiuja, Milost Paola Sorrentina, Dva tožilca Sergeja Loznice, Novi val Richarda Linklaterja in Franz Agnieszke Holland, in še več slovenskih festivalskih premier in filmov, nagrajenih na največjih svetovnih festivalih.

Dr. Aleš Pavlin, ustanovitelj in programski direktor festivala, je povedal: "Dober filmski festival ima predvsem dušo in srce. Tako smo zasnovali tudi Festival evropskega filma in prav to želimo vsako leto predati občinstvu, ki nam to vrača s svojo podporo. Seveda so pomembni tudi vrhunski filmi in gostje. Letos bomo v Brežicah gostili bistveno več mednarodnih ustvarjalcev kot doslej, predstavili deset večernih filmov, tri slovenske premiere ter dve slovenski festivalski premieri. Posebej ponosni smo, da bomo prikazali tudi dobitnika letošnje zlate palme v Cannesu. Verjamemo, da Brežice postajajo prostor, kamor se splača pripeljati po najboljši evropski film."

Leona Paraminski
Leona Paraminski
FOTO: Profimedia

Filmi se bodo potegovali za nagrade zlato oko, o prejemnikih pa bo odločala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo zveneča imena: hrvaška igralska zvezda Leona Paraminski, slovenski režiser Marko Naberšnik in ciprski režiser ter umetniški direktor festivala Cyprus Film Days Petros Charalambous. Letošnja novost FEF je nagrada za izjemen prispevek k evropskemu filmu, katere prvega lavreata bodo organizatorji razkrili sredi avgusta.

Festival evropskega filma Brežice pripravlja Društvo vKrog iz Brežic ob finančni podpori Občine Brežice in Slovenskega filmskega centra ter v tesnem sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice, ki festivalu daje svoj prostor, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki bo v času festivala obiskovalcem ponujal turistične pakete in koncerte, ter Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, ki bo program obogatila s prvo poletno šolo na temo literarnega turizma, filma in vina. Prav povezovanje kulturnih, turističnih, izobraževalnih in lokalnih partnerjev je ena od prepoznavnih značilnosti festivala, ki letos še močneje vstopa v mestno jedro in festivalsko dogajanje širi med prebivalce, obiskovalce ter lokalne gostinske in turistične ponudnike.

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