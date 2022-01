Britanija ima talent: sezona, v kateri je Cowell zaradi nesreče dobil zamenjavo

Vsem dobro znani šov talentov leto za letom prinaša najboljšo zabavo in tudi tokratna sezona ni nobena izjema. Na žirantskih stolčkih bodo sedeli vedno neusmiljeni Simon Cowell , simpatična pevka Alesha Dixon , karizmatična igralka Amanda Holden in priljubljeni komik David Walliams . Kot voditelja nas bosta zabavala Declan Donnelly in Anthony McPartlin .

Na poti do uresničitve sanj in bogate nagrade bomo spremljali pevce, plesalce, komike, akrobate in glasbenike, navduševale pa nas bodo tudi vratolomne točke ter še mnogo več. Obeta se sezona polna čustev, dih jemajočih nastopov in seveda izrednih talentov. V tokratni sezoni bo v polfinalnih oddajah na žirantskem stolčku Simona Cowella zamenjal Ashley Banjo, zmagovalec iz leta 2009. Čaka nas še posebna božična oddaja, v kateri si bomo ogledali nepozabne nastope preteklih let, na oder pa bodo stopili tudi žiranti.