Britanija ima talent: Duhovi, kaskaderji in kraljica Elizabeta

Kaj imajo skupnega duhovi, kaskaderji in kraljica Elizabeta? Vsi so se pojavili na odru 13. sezone šova Britanija ima talent. Zanimive točke so tako ponovno navdušile gledalce in štiričlansko strokovno žirijo, ki so jo tudi tokrat sestavljali vedno neusmiljeni Simon Cowell, simpatična pevka Alesha Dixon, karizmatična igralka Amanda Holden in priljubljeni komik David Walliams. Kot voditelja nas bosta zabavala Declan Donnelly in Anthony McPartlin.