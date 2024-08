Britanska filmska akademija napovedala spremembe pri podelitvi baft

Britanska filmska akademija je napovedala novo nagrado za najboljši otroški in družinski film in še nekaj drugih sprememb. Med drugim bo za filme, ki se potegujejo za bafto v kategoriji najboljši britanski film, stopil v veljavo nov sistem točkovanja.

OGLAS

Nagrada za najboljši otroški in družinski film je po pisanju spletnega portala The Guardian prvo novo priznanje Britanske filmske akademije, odkar je leta 2020 uvedla nagrado za kasting. Z njo bodo počastili najboljše filme, ki nagovarjajo medgeneracijsko občinstvo, ter izpostavili pomembne ustvarjalne prispevke na tem področju, so zapisali.

Prihodnja podelitev nagrad bafta bo 16. februarja 2025. FOTO: Profimedia icon-expand

Za filme, ki se potegujejo za bafto v kategoriji najboljši britanski film, pa bo stopil v veljavo nov sistem točkovanja, ki bo med drugim upošteval državljanstvo sodelujočih, prizorišče snemanja in koprodukcije. Pri zmagovalcih v tej kategoriji v zadnjih treh letih – Interesno območje, Duše otoka in Belfast – je bilo dogajanje postavljeno izven Velike Britanije, prav tako so bili vsi posneti izven Velike Britanije, so pa sodelovale predvsem britanske produkcijske hiše. Letos februarja pa je na podelitvi baft slavil epski film o očetu atomske bombe Juliusu Robertu Oppenheimer režiserja Christopherja Nolana. Prejel je nagrado bafta za najboljši film, skupaj pa kar sedem baft, med drugim v kategorijah za najboljšo režijo, najboljšega igralca in najboljšega stranskega igralca.

Britanska filmska akademija je sicer leta 2020 po pisanju spletnega portala uvedla številne spremembe, potem ko je izvedla obsežno notranjo revizijo kot odziv na odmevno kampanjo #SoWhite backlash, ki jo je sprožilo dejstvo, da je bilo tistega leta vseh 20 nominirancev za igralske nagrade belcev. Z napovedanimi spremembami se sicer odpravljajo nekatere tedaj uvedene, kot je denimo opustitev nominacijskih žirij v kategorijah režija in igra. Poznavalci po pisanju spletnega portala menijo, da so tokratne spremembe odraz občutka, da so ukrepi iz leta 2020 dovolj spremenili kulturo znotraj glasovalne skupnosti in protokole, tako da niso več potrebni.