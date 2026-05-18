Britanska pevka FKA twigs potrdila, bo upodobila legendarno Josephine Baker

FKA twigs bo v novem biografskem filmu ponovno obudila ikonično jazz pevko Josephine Baker . Za Britanko bo to prva večja vloga v Hollywoodu, snemanje filma, pod katerega se bo podpisala francoska režiserka Maïmouna Doucouré , pa se bo začelo jeseni, poročata Variety in The Hollywood Reporter . Snemanje so odobrili pevkini dediči in dva od njenih 12 posvojenih otrok, Jean-Claude Bouillon Baker in Brian Bouillon Baker .

"Komaj čakam, da bom zaigrala Josephine Baker in na velikem platnu upodobila njen boj, ljubezen, izgube, talent ter junaštvo. V naših srcih živi kot vizionarka in ženska s pomembno ter še vedno relevantno zgodbo, ki je utirala pot številnim," je v izjavi povedala 38-letna Britanka, katere pravo ime je Tahliah Debrett Barnett.

"Šele sedaj zares vem, kako moderna, neustrašna in kompleksna je bila Baker. Poleg tega, kako legendarna je, želim prikazati njena nasprotja, njeno bolečino, neverjeten pogum ter nenehen boj za dostojanstvo," pa je v izjavi dodala režiserka.