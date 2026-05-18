Britanska pevka FKA twigs potrdila, bo upodobila legendarno Josephine Baker

FKA twigs bo v novem biografskem filmu ponovno obudila ikonično jazz pevko Josephine Baker. Za Britanko bo to prva večja vloga v Hollywoodu, snemanje filma, pod katerega se bo podpisala francoska režiserka Maïmouna Doucouré, pa se bo začelo jeseni, poročata Variety in The Hollywood Reporter. Snemanje so odobrili pevkini dediči in dva od njenih 12 posvojenih otrok, Jean-Claude Bouillon Baker in Brian Bouillon Baker.
"Komaj čakam, da bom zaigrala Josephine Baker in na velikem platnu upodobila njen boj, ljubezen, izgube, talent ter junaštvo. V naših srcih živi kot vizionarka in ženska s pomembno ter še vedno relevantno zgodbo, ki je utirala pot številnim," je v izjavi povedala 38-letna Britanka, katere pravo ime je Tahliah Debrett Barnett.
"Šele sedaj zares vem, kako moderna, neustrašna in kompleksna je bila Baker. Poleg tega, kako legendarna je, želim prikazati njena nasprotja, njeno bolečino, neverjeten pogum ter nenehen boj za dostojanstvo," pa je v izjavi dodala režiserka.
Baker si je pot utirala najprej v kabaretu, nato pa se je uveljavila kot ena najpomembnejših jazz pevk tistega obdobja. Rojena je bila v St. Louisu, zaslovela pa je šele po selitvi v Francijo. Bila je prva temnopolta ženska, ki je leta 1927 zaigrala v nemem francoskem filmu z naslovom Siren of the Tropics. Umrla je leta 1975, stara 68 let.
Josephine Baker je bila ameriško-francoska plesalka, pevka in igralka, ki je zaslovela v 20. letih 20. stoletja. Bila je ena prvih temnopoltih umetnic, ki je dosegla mednarodno slavo, predvsem v Parizu, kjer je postala simbol svobode in eksotike. Poleg umetniškega ustvarjanja je bila znana tudi kot borka za državljanske pravice, saj je aktivno nasprotovala rasni segregaciji v ZDA, med drugo svetovno vojno pa je delovala kot vohunka za francosko odporniško gibanje, za kar je prejela visoka vojaška odlikovanja.
Izraz 'jazz doba' se nanaša na obdobje med koncem prve svetovne vojne in začetkom velike gospodarske krize v 30. letih 20. stoletja. To je bil čas družbenih sprememb, ko se je jazz glasba razvila iz afroameriških korenin in postala prevladujoč slog v popularni kulturi. Obdobje je bilo zaznamovano z razcvetom nočnega življenja, kabaretov, plesa, kot je bil charleston, ter večjo družbeno svobodo za ženske, kar je močno vplivalo na modo in umetniško izražanje tistega časa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.