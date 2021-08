Britanske filmske blagajne s pol manj zaslužka kot pred epidemijo

Britanski kinematografi so kljub polovičnemu zaslužku zadovoljni s številkami in prepričani, da se bodo vrnili na prejšnjo raven. S podobnimi razmerami se soočajo v ZDA, kjer so v zadnjih štirih koncih tedna zaslužili 51 odstotkov zneska, ki so ga nabrali v istem obdobju leta 2019.

Kot poroča britanski BBC , so si obiskovalci britanskih kinematografov v preteklih tednih lahko gledali filme, kot sta Črna vdova in Hitri in drzni 9: Drzna saga . Premiere številnih filmov, ki so veliko obetali, so bile zaradi covida-19 z lanskega leta prestavljene na letošnje poletje, a filmi v kinematografe niso privabili množice ljudi, kakršno bi pričakovali pred tem.

Ob teh številkah in naraščajočem številu okužb z novim koronavirusom so bile premiere filmov Veliki rdeči pes Clifford, Venom: Let There Be Carnage in Hotel Transilvanija 4 v prejšnjih tednih prestavljene na poznejši datum ali na platforme s pretočnimi vsebinami. Sicer je malo verjetno, a možno je, da bo že četrtič predstavljen tudi najnovejši film o Jamesu Bondu z naslovom Ni čas za smrt.

Po besedah generalnega direktorja britanskega kinematografskega združenja (UKCA) Phila Clappa nekateri gledalci še vedno niso pripravljeni na ponovni obisk kina, predvsem starejše občinstvo. Britanska kinematografija je med pandemijo izgubila dve milijardi funtov in nihče ni predvideval, da si bo takoj opomogla. Clapp meni, da so vsi približno tam, kjer so pričakovali, da bodo.