Britanski igralec Ralph Fiennes ni sanjal o filmski karieri

"Nisem predvideval življenja kot filmski igralec. To ni bila ena od mojih ambicij," je povedal igralec Ralph Fiennes . Zvezdnika je trenutno mogoče videti v psihološkem trilerju Konklave , ki se dogaja v Vatikanu in temelji na istoimenskem romanu Roberta Harrisa . V njem je odigral kardinala, ki mora organizirati volitve novega papeža, medtem ko sam preživlja krizo vere. Konklave je komorna igra, ki ima skoraj elemente Shakespeara . "Toda niti za trenutek se nisem počutil kot v gledališču," je povedal Fiennes.

"To je čisti film," je dejal Fiennes in pohvalil režiserja Edwarda Bergerja. Filmski ustvarjalec, rojen v Wolfsburgu, ima po njegovi oceni smisel za tovrstno ustvarjanje. Ker film nima odra, je filmski posel tako zanimiv, je prepričan Fiennes. Sikstinsko kapelo in druge scenografije so avtentično poustvarili v znamenitih studiih Cinecitte v Rimu, kar je igralcu ustrezalo."Ko prideš na filmsko prizorišče, se ne želiš počutiti, kot da si v gledališču," je dejal in dodal, "želiš se počutiti, kot da si v resničnem svetu in da te snemajo." Film Konklave je te dni na ogled tudi na festivalu Liffe v Ljubljani.