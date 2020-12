Britanski kulturni minister: Serija Krona mora biti označena kot fikcija

Sicer zelo opevana serija, ki jo gledalci zdaj spremljajo že četrto leto, je vseskozi tarča kritikov in poznavalcev kraljeve družine, poleg tega pa njene vsebine ne odobravata niti kraljeva družina niti britanski kulturni minister. Mnogi se namreč strinjajo, da bi morali serijo primerno označiti s pripisom, da gre za fikcijo, ustvarjeno v duhu resničnih dogodkov.

Kdo lahko v resnici ve, kaj se je dogajalo v kraljevi družini, ko sta se kraljica Elizabeta II. in princ Filip spoznala pred več kot 50 leti? In kdo lahko z gotovostjo pove, kakšno je bilo življenje pokojne princese Diane ter njenih družinskih članov? Te stvari vedo le njeni najbližji in tisti, ki jim je zaupala svojo zgodbo. A četudi je pokojna princesa ljudskih src veliko stvari zaupala tudi medijem, še ne pomeni, da je priznala vse svoje občutke in skrivnosti.

'Nočemo, da bi mlajše generacije zaradi domišljijske serije živele v zmoti' Prav zato se zdaj britanska javnost razburja, da bi morala biti serija Krona(v izvirniku The Crown) označena kot fikcija. Že od njenega začetka leta 2016 je serija vedno znova kritizirana zaradi podajanja informacij o zasebnih trenutkih britanske kraljeve družine. Četrta sezona pa dviguje največ prahu do zdaj. Kraljeva družina, poznavalci monarha in sorodniki pokojne Diane se strinjajo, da bi morala serija na začetku vsake epizode dodati pripis, ki pojasnjuje, da gre za fiktivno delo, ustvarjeno v duhu resničnih dogodkov. "Serija je zelo lepo domišljijsko delo. Tako kot so že ostale produkcijske hiše vedno dopisale, da gre za fikcijo, bi to morali storiti tudi tu. To bi moralo biti jasno že od samega začetka. Če ni tega pripisa, se bojimo, da bodo mlajše generacije zaradi domišljijske serije živele v zmoti," je povedal Oliver Dowden, britanski sekretar za kulturo. Dowden se namerava tudi obrniti na producente priljubljene serije in produkcijsko hišo ter jih prositi, da dodajo omenjeni zapis. A kot piše portal The Hollywood Reporter, naj bi ti svojim gledalcem že večkrat zagotovili, da je serija napisana na podlagi resničnih dogodkov.

Tudi Dianin brat in igralka Helena Bonham Carter se strinjata z ministrstvom Da bi morala serija dodati pripis, da gre za fikcijo, meni tudi brat pokojne princese Diane, Charles Spencer. "Moralo bi pisati, da v seriji ni vse sveta resnica. Zelo me skrbi, da bodo ljudje to vzeli kot edino resnico, kar se mi preprosto ne zdi pošteno do njih," je povedal brat pokojne. Z njim pa se strinja tudi igralka Helena Bonham Carter, ki je v seriji kar dve sezoni igrala princeso Margaret. Na uradnem podcastu serije je povedala, da bi morali gledalci razločevati med 'serijsko različico' in 'resnično različico'."Serija je igrana, je dramatizirana. Resnično mislim, da bi morali prevzeti odgovornost in povedati, da to ni dokumentarna serija, da gre za dramo. To sta dve popolnoma različni entiteti."

Serija ponovno obudila javni gnev nad Camillo Že leta 1996, ko sta se princ Charles in princesa Diana tudi uradno razšla ter je javnost izvedela za razmerje Charlesa s Camillo Parker Bowles, se je ves javni gnev 'zlil' na Camillo. Po Dianini smrti pa je bilo zanjo še huje. Zadnjih nekaj let sta imela zakonca mir pred sovraštvom britanske in svetovne javnosti, zdaj pa se zdi, da Camilla zaradi serije Krona podoživlja dneve izpred več kot 20 let. Na Twitterju se je prav zaradi četrte sezone, ki opisuje razhod med Charlesom in Diano, ponovno vsul sovražni plaz komentarjev, uperjen v oba zakonca. Predvsem pa v Camillo. "Jaz, vsakič ko vidim Camillo,"je zapisala ena od uporabnic Twitterja in ob zapis dodala video, na katerem je zapisano tudi: "Že samo ob pogledu nate bi lahko bruhala."

Druga uporabnica pa: "Sovražim Camillo! Diana si je zaslužila toliko lepše življenje. Dejansko sem začela jokati."

Drugi se iz trenutne situacije, ki jo preživlja kraljeva družina, tudi norčuje. Tako je v enem od mnogih tvitov zapisano:"Princ Charles in Camilla: 'Saj zdaj je že 23 let. Lahko živiva naprej in javnost naju ne sovraži več toliko.' In nato je prišla četrta sezona Krone ..." Aktivistka Anna Gifty je zapisala: "Priljubljeni ključni besedi na Twitterju sta Camilla in Charles. Zakaj? Ker se generacija Z na novo uči o nadlegovanju princese Diane. Odhod Harryja in Meghan se mi je vedno zdel zelo smiseln, a zdaj, ko spremljam Krono, je vse skupaj samo še jasneje. Harry je zapustil Veliko Britanijo, saj je želel zaščititi svojo družino. Družino, ki jo je izbral sam."

Še vedno ni jasno, če kraljica Elizabeta II. spremlja serijo Vprašanje, ki se zadnja štiri leta vedno znova poraja, je: Ali kraljeva družina serijo spremlja? A zaenkrat odgovora na to vprašanje ni in ga verjetno še nekaj časa ne bo, piše New York Times, ki je govoril z nekaterimi poznavalci kraljeve družine.

"Žal, serije Krona nikoli ne komentiramo,"so na novinarsko vprašanje odgovorili iz Buckinghamske palače. Poznavalka britanske monarhijeValentine Lowpa pravi, da dvomi, da bi si kraljica in njeni člani družine s serijo krajšali čas: "Čisto iskreno, pomislite. Bi vi gledali serijo, v kateri ste prikazani kot bogati snobi, ki brez občutka uveljavljajo svojo voljo? Ne predstavljam si, da bi se kraljica s svojimi člani družine usedla pred televizijo in se smejala prikazanemu." Johnny Dymond, BBC-jev novinar, je za omenjeni časopis povedal, da še nihče od novinarjev, ki pokrivajo kraljevo družino, ni dobil tega odgovora. Nekateri zaposleni v palači, sploh starejša generacija, naj bi serijo spremljala. "Še nikoli pa nismo dobili nobenega komentarja. Rekli so nam tudi že, da o tem nič ne vedo, tudi če bi vedeli, pa o tem zagotovo ne bi govorili z mediji."