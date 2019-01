'Britanski oskarji' spregledali Bohemian Rhapsody

Po številu nominacij vodi film Najljubša, Emma Stone, Olivia Colman in Rachel Weisz pa so nominirane tudi za najboljše igralke v glavni in stranski vlogi.

Ima pa kljub vsemu sedem drugih nominacij, enako število pa tudi "veliki rival" Zvezda je rojena. Prav tako imata po sedem nominacij tudi filma First Manin Roma. Vice jih ima šest, BlacKkKlansman pet, Cold War in Green Book pa vsak po štiri.

Film Yorgosa Lanthimosa Najljubša (The Favourite) je nominiran v 12 kategorijah, med drugim za najboljšo igralko ( Olivia Colman ), za stransko vlogo ( Emma Stone in Rachel Weisz ), ter seveda za najboljši film.

Pri glavnih igralkah bo napeto: Olivia Colman, ki igra kraljico Ano v filmu Najljubša, in se poteguje za nagrado za najboljšo igralko, je osvojila zlati globus za glavno igralko v glasbenem filmu ali komediji; Glenn Close, ki se prav tako poteguje za nagrado za glavno vlogo, pa je osvojila globus za najboljšo igralko v drami (Žena). Prav tako pa se za nagrado za glavno vlogo poteguje tudi Lady Gaga, ter še Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)in Viola Davis(Windows).

Tudi za moško glavno vlogo bo napeto. Spopadli se bodo Rami Malek, ki je osvojil globus za glavno moško vlogo v drami, Christian Bale, ki je osvojil globus za glavno moško vlogo v komediji in Bradley Cooper, ter še Viggo Mortensen in Steve Coogan.

Bradley Cooper je nominiran tudi za najboljšega režiserja, Bohemian Rhapsody pa za najboljši britanski film.

Vse kategorije in nominiranci:

Najboljši film

Black KkKlansman

Green Book

Najljubša

Roma

Zvezda je rojena

Najboljši britanski film

Beast

Bohemian Rhapsody

Najljubša

McQueen

Stan & Ollie

You Were Never Really Here

Najboljši igralec v glavni vlogi

Bradley Cooper - Zvezda je rojena

Christian Bale - Vice

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Steve Coogan - Stan in Ollie

Viggo Mortensen - Green Book

Najboljša igralka v glavni vlogi

Glenn Close - The Wife

Lady Gaga - Zvezda je rojena

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman - Najljubša

Viola Davis - Widows

Najboljša režija

Spike Lee - Black KkKlansman

Pawel Pawlikowski - Cold War

Yorgos Lanthimos - Najljubša

Alfonso Cuarón - Roma

Bradley Cooper - Zvezda je rojena

Najboljši igralec v stranski vlogi

Adam Driver - Black KkKlansman

Mahershala Ali - Green Book

Richard E Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

Timothee Chalamet - Beautiful Boy

Najboljša igralka v stranski vlogi

Amy Adams - Vice

Claire Foy - First Man

Emma Stone - Najljubša

Margot Robbie - Mary, Queen of Scots

Rachel Weisz - Najljubša

Najboljši britanski prvenec (režiser, scenarist ali producent)

Apostasy - Daniel Kokotajlo

Beast - Michael Pearce in Lauren Dark

A Cambodian Spring - Chris Kelly

Pili - Leanne Welham in Sophie Harman

Ray & Liz - Richard Billingham in Jacqui Davies

Najboljši tujejezični film

Capernaum

Cold War

Dogman

Roma

Shoplifters

Najboljši kratek film

73 Cows

Bachelor

The Blue Door

The Field

Wale

Najboljši kratki animirani film

I'm OK

Marfa

Roughhouse

Najboljši animirani film

Neverjetni 2

Isle of Dogs

Spider-Man: Into The Spider-Verse