Bruce Lee bi danes praznoval 80. rojstni dan

Leta 1964 se je preselil v Oakland, kjer je skupaj z mojstrom borilnih veščin Jamesom Yimmom Leejem ustanovil svojo drugo šolo borilnih veščin. Učil je tudi hollywoodske zvezdnike, kar pa kitajskim mojstrom ni bilo všeč. Na povabilo televizijskega producenta Williama Dozierja se je udeležil avdicije za vlogo v filmu Number One Son , ki sicer ni bil nikoli realiziran, v letih 1966 in 1967 pa je zaigral v televizijskih serijah Batman in The Green Hornet .

Pri naslednjem filmu, Na zmajevi poti, ki je izšel isto leto, je sodeloval kot igralec, scenarist in režiser ter koreograf borilnih prizorov. Zadnji film V zmajevem gnezduje posnel leta 1973. Istega leta je tudi umrl, star je bil komaj 32 let. Njegova smrt, ki je nastopila 20. julija, je sprožila številne govorice in ugibanja, vzrok smrti pa še danes ni popolnoma pojasnjen. Pred usodnim dnem so ga namreč pestili glavoboli, umrl pa je nekaj ur po tem, ko je zaužil protibolečinsko tableto in blago pomirjevalo, kaj pa je povzročilo možganski edem, pa si strokovnjaki še niso enotni.