„Nihče v šoli me ne mara. Ne otroci, ne učitelji. Ne grem več v šolo,“ tarna sin svoji mami.

„Ampak sin, moraš iti. Nisi bolan in veliko se imaš za naučiti. Poleg tega si star 45 let in ravnatelj šole!“