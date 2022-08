Bryce Dallas Howard o razliki v plačilu med njo in Chrisom Prattom

V intervjuju je 41-letnica priznala, da so bile številke veliko, veliko nižje. Tudi njen soigralec, Chris Pratt , je že leta 2018 izdal, da je v drugem delu trilogije - Jurski svet: Padlo kraljestvo, zaslužil slaba 2 milijona evrov več, kot Howardova . Plačan naj bi bil slabih 10 milijonov evrov, Howardova pa 8 milijonov. "Ko smo začeli pogajanja za Jurski svet, je bilo leto 2014 in svet je bil drugačen, zato sem bila na slabšem položaju," je povedala Howardova. "In na žalost sem morala podpisati za vse tri filme naenkrat, zato je bil dogovor sklenjen." Točnega zneska, ki ga je prejela za vse tri filme Jurski svet , ni izdala. Dodala pa je, da sta se o razliki pogovarjala tudi z zvezdnikom filmov Varuhi galaksije , Prattom, zaradi česar je on zahteval, da sta plačana enakovredno - tudi za vse, kar ni bilo neposredno vključeno v dogovorjene pogodbe.

"Kar bom rekla, je to, da sva se s Chrisom že pogovarjala o razliki v plačilu in kadarkoli je bila priložnost številki približati pri stvareh, ki niso že dogovorjene - pri igrah ali vožnjah, je rekel: Jaz se bom vse dogovoril. Plačana bova enakovredno, tebi ni treba razmišljati o tem, Bryce," je povedala. "Zelo ga imam rada zaradi tega. Resnično ga, ker sem bila za vse ostale stvari plačana veliko bolje, kot sem bila za film." Pratt, ki je v filmu upodobil Owena Gradyja, pravi, da je Howardova skrivno orožje, ko pride do ustvarjanja filmov: "Če ustvarjaš film in imaš priložnost, da bi bila ona vključena na kakršenkoli način, moraš to storiti."

Howardova je spregovorila tudi o zadnjem filmu, Jurski svet: Prevlada, ki je izšel pred kratkim in je zadnji film franšize, v katerem se bo pojavila. "Res je žalostno." je povedala. "Ampak pravzaprav tudi ni žalostno, ker je bila tako čudovita stvar in sem zelo srečna, da so bili ti filmi uspešni za studio. Obožujem vse, s katerimi sem lahko delala in za vedno bomo ostali družina. Kaj več bi si lahko želela? Zato žalost ne bo ostala dolgo."