Burna ceremonija vrtnic: Zame je mrtev!

Nastopil je čas za najnapetši trenutek prvega tedna. Čas je bil za prvo ceremonijo vrtnic. Nihče ni skrival nervoze: "Napetosti se čutijo, bomo videli, kaj bo," so bila iskrena dekleta. Nekatera zavezništva postajajo vse trdnejša, a druga dekleta ne verjamejo v njihovo iskrenost. Vzdušje se je dodatno razgrelo, ko je ena od deklet nenadoma zahtevala pozornost vseh in razkrila, da enega od dveh sanjskih moških pozna že od prej ter da sta se v šovu znova srečala.
"Ne želim vam lagati, čakala sem pravi trenutek," je priznala. Odzivi so bili deljeni. Medtem ko so nekatere v tem videle provokacijo in taktiko, so bile druge mnenja, da je iskrenost vendarle poštena poteza. Kmalu je prispela tudi potrditev, da so dekleta, ki so že prejela rdeče vrtnice na zmenkih, varna.
Sledili so pogovori na štiri oči, priznanja in ocenjevanje, kdo ima realne možnosti in kdo zgolj dobro igra samozavest. "Morda me sprva ni pritegnila, a bolj ko jo spoznavam, bolj mi je všeč," je za eno od deklet priznal sanjski moški.
Hkrati se v vili razplamtijo novi spori. Dekleta se med seboj obtožujejo manipulacije, opravljanja in igranja dvojnih iger. "Določene punce poskušajo hoditi od mize do mize in, rekla bi, nagovarjati šibke karakterje, da se jim pridružijo in poslušajo njihovo mnenje." "One samo lajajo, ugriznejo pa, ko ni nikogar," je prepričana druga stran.
Skrivnostna pisma in nepričakovane geste dodatno otežijo odločitve Petru in Karlu. "Trenutno nam je malo težko." Ko so se vrtnice vrstile ena za drugo, je napetost rasla vse do konca. Ob koncu večera sta dve dekleti zapustili vilo, razočarani in jezni. "Nekoč se bo kesal, žal mu bo, takrat pa naj se mi ne oglaša. Zame je mrtev!"
