Burna ceremonija vrtnic: Zame je mrtev!

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Nastopil je čas za najnapetši trenutek prvega tedna. Čas je bil za prvo ceremonijo vrtnic. Nihče ni skrival nervoze: "Napetosti se čutijo, bomo videli, kaj bo," so bila iskrena dekleta. Nekatera zavezništva postajajo vse trdnejša, a druga dekleta ne verjamejo v njihovo iskrenost. Vzdušje se je dodatno razgrelo, ko je ena od deklet nenadoma zahtevala pozornost vseh in razkrila, da enega od dveh sanjskih moških pozna že od prej ter da sta se v šovu znova srečala.

Sanjski moški hrvaške FOTO: VOYO

"Ne želim vam lagati, čakala sem pravi trenutek," je priznala. Odzivi so bili deljeni. Medtem ko so nekatere v tem videle provokacijo in taktiko, so bile druge mnenja, da je iskrenost vendarle poštena poteza. Kmalu je prispela tudi potrditev, da so dekleta, ki so že prejela rdeče vrtnice na zmenkih, varna. Sledili so pogovori na štiri oči, priznanja in ocenjevanje, kdo ima realne možnosti in kdo zgolj dobro igra samozavest. "Morda me sprva ni pritegnila, a bolj ko jo spoznavam, bolj mi je všeč," je za eno od deklet priznal sanjski moški.

Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO