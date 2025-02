Cameron Diaz čestitala 50. rojstni dan Drew Barrymore: Že 37 let te imam rada!

"Vse najboljše, draga!" je velikim nasmeškom videočestitko za Drew Barrymore začela Cameron Diaz: "Okej, skušala bom biti kratka, ker nisem Edina, ki želi povedati, ako zelo si izjemna, a jaz imam 37 let podatkov, ki sem jih shranila v te možgane, tisočero življenj, ki sva jih skupaj živeli, vse lepe trenutke, ki jih lahko potegnem iz svojega spomina naju, kako se smejiva, živiva življenje in ljubiva na najgloblji način. Privilegij, da sem to doživela s tabo. Vedno si me navduševala s svojo sposobnostjo, da si ostala zvesta sama sebi, svoji avtentičnosti, svoji odpornosti. Zadnjih 37 let si ostala zvesta sama sebi. Daješ toliko ljubezni, svetlobe. Si pozorna in empatična, poetična in tako zelo pametna, da je neverjetno. Počaščena sem, da te poznam. In pa: 50 let? To je polovica stoletja. Tako zelo sem ponosna nate in sem tako zelo navdušena, da vidim, kam boš šla naprej od te točke življenja naprej. Zelo sem navdušena zate, rada te imam in komaj čakam, da skupaj praznujemo tvoj rojstni dan."

Njeno videočestitko je na svojem Tik Toku Delila kar Drew in se z objavo zahvalila za prijateljstvo in vso ljubezen, ki ji jo nudi dolgoletna prijateljica.

Cameron Diaz si lahko nocoj ogledate v filmu Maščevanje v visokih petkah ob 20. uri na POP TV.