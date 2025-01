Cameron Diaz: Desetletje dolg premor od igralstva so bila najboljša leta življenja

Diaz in 57-letni Foxx v filmu igrata poročen par nekdanjih vohunov z otroki, ki se mora vrniti k opravljanju dela, ker je njuna identiteta bila razkrita. Kljub vrnitvi pa zvezdnica poudarja, da je bilo zadnje desetletje najboljši čas njenega življenja. "Lahko sem bila mama in žena, bila sem svobodna in lahko sem le živela svoje življenje. Bilo je čudovito. 10 let je bilo smiselno obdobje za mojo družino," je dejala.

Kljub upokojitvi, pa je ves čas dobivala nove ponudbe."Vsi so me spraševali, ali bi sprejela kakšno vlogo, jaz pa sem odločno vse zavračala. Še vedno mi je nekako vseeno. Sčasoma so nehali spraševati," je razkrila, a dodala, da je privilegij, da se je lahko po tako dolgem času vrnila:"Če bi vse skupaj samo pustila, bi izginilo toliko let dela in garanja, ki sem jih gradila prej in strast, ki jo čutim, ko lahko zabavam ljudi in ustvarjam filme, ob katerih se smejijo in imajo lepo. Če temu ne bi dala priložnosti, se vrnila, sodelovala in bila hvaležna za to, bi bila neumna. Ne vem pa ali je to le preizkušanje terena ali daljša vrnitev."