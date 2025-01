Cameron Diaz ima dovolj snemanja romantičnih komedij

Cameron Diaz se je po več kot desetletju dolgem premoru od filmske industrije vrnila na velika platna, a ob tem ostala odločna, da nikoli več ne bo snemala romantičnih komedij. 52-letnica je bila ena najbolj zaželenih igralk 90. let in na prelomu tisočletja, njeni najbolj znani filmi pa so Nori na Mary, Maščevanje v visokih petah in Počitnice. Leta 2014 je posnela muzikal Annie, nato pa napovedala premor od igranja, ki ga je po treh letih razglasila za upokojitev.