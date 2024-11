Cameron Diaz in Jamie Foxx skupaj v akcijskem filmu.

Zvezdnika Cameron Diaz in Jamie Foxx bosta skupaj v akcijskem filmu Back in Action. V video napovedniku filma so prikazani ogenj, pesti, gliserji, motorji in nesreče. Igralka, ki se po desetletju premora vrača, po pisanju dpa žari, ko se po divjem prizorišču spopadov v vlogi agentke Cie počuti "spet zares živo".