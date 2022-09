Cameron Diaz o vrnitvi pred kamere: Kot da ne bi nikoli nehala

Cameron Diaz je konec meseca junija potrdila, da se vrača pred filmske kamere, kjer bo zaigrala v komediji z naslovom Back in Action , za katerega je v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom dejala, da ne bi mogel imeti primernejšega naslova. 50-letna igralka bo tako po osmih letih znova stopila v akcijo in se vrnila iz napovedanega pokoja.

"Vprašala sem jih, kakšen bo naslov filma, oni pa so mi odgovorili, da Back in Action (Nazaj v akciji). Takoj sem se počutila zelo povezano s tem likom," je dejala igralka in potrdila, da se pred naslednjim podvigom počuti nervozno in vznemirjeno hkrati. "Je kot vožnja s kolesom. To sem počela tako dolgo in gre za postopek, v katerega sem se takoj vrnila. Kljub vsemu pa je tokrat drugačen občutek," je dodala.

50-letnica je pred upokojitvijo v svojem zadnjem filmu sodelovala s prijateljem insoigralcem Jamiejem Foxxom, s katerim sodeluje tudi v prihajajočem filmu. Kot je še pristavila, ji prav to pomaga, da se je lažje vrnila: "Zadnji film, v katerem sem nastopila, je bil Annie, v njem pa sem zaigrala skupaj z Jamiejem. Tudi moj novi film bo z njim. On je res krasen, z njim je enostavno sodelovati, je profesionalen in zelo nadarjen. Zabavno bo znova sodelovati z njim."