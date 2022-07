Cameron Diaz: Prepričana sem, da sem tihotapila droge

V podcastu je 49-letnica priznala, da je v zgodnjih 90ih privarčevala dovolj denarja, da se je lahko preselila v Pariz v upanju na kariero manekenke. Razkrila je tudi, da je imela v tem času težave pri iskanju dela. Tam sem bila eno polno leto, a nisem nikoli nič delala. Nikoli nisem dobila dela," je povedala igralka. "Potem sem dobila neko delo, a mislim, da sem bila v resnici le tihotapka drog v Maroko. Prisežem pri Bogu."

Diazova je izdala, da so ji dali zaklenjen kovček, v katerem naj bi bili njeni kostumi za modeling, a je v to začela dvomiti, ko je prišla na letališče, in postala je panična. "Sem blondinka z modrimi očmi, ki gre v Maroko. Nosim strgane kavbojke in škornje s platformo, lase sem imela spuščene – bilo je zelo nevarno. Rekla sem jim: Ne vem, to ni moje in ne vem, čigavo je."

Kovček je prepustila oblastem, ko se je vrnila v Francijo in se s tem izognila 10-letnemu zaporu zaradi tihotapljenja drog. "To je bila edina služba, ki sem jo dobila v Parizu," je povedala. Življenje se ji je kasneje za vedno spremenilo, ko jo je kontaktiral agent iz Los Angelesa v iskanju 'seks bombe' za film Maska, leta 1994. Sprva je bila v dvomih, ker ni imela izkušenj z igranjem. Dvomov kmalu ni bilo več, saj je zaslovela v več filmih, svojo igralsko kariero pa je želela pustiti za sabo leta 2014, ko je svoj čas posvetila možu Benjiju Maddoxu in njuni hčerki Raddix. A Diazova se vrača pred kamere v novi seriji Back In Action.