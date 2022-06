Cameron Diaz se po osmih letih vrača na ekrane

Igralka Cameron Diaz bo prekinila filmsko upokojitev in se na ekrane vrnila s filmom, v katerem bo zaigral še Jamie Foxx. Zvezdnica se je leta 2014, potem ko je posnela film z naslovom Annie, odločila, da je bil to njen zadnji filmski projekt, po osmih letih pa bo znova stopila pred kamere in zaigrala v akcijski komediji Back In Action.

Cameron Diaz bo prekinila filmsko upokojitev in se po osmih letih znova podala pred kamere. Novico je na družbenem omrežju sporočil igralec Jamie Foxx, ki je z njo sodeloval pri njenem zadnjem filmskem projektu, sedaj pa se v njegovi družbi vrača v akcijski komediji, ki bo nosila naslov Back In Action. Cameron Diaz Foxx je v objavi na Twitterju delil avdio posnetek telefonskega pogovora med njim, 49-letno igralko in zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, ki se je letos upokojil, nato pa se po 40 dneh odločil, da se pridruži moštvu Tampa Bay Buccaneers. Ta v pogovoru pove, da je pravkar govoril z Jamiejem, ki mu je namignil, da potrebuje nekaj nasvetov, kako naj se Cameron uspešno vrne iz pokoja. "Iskreno, natančno to sem potrebovala," mu odvrne Diazova. Novico, da se vrača pred kamere, je potrdila tudi igralka, ki je na Instagramu zapisala: "Jamie Foxx, samo ti si me lahko prepričal, da sem se vrnila v akcijo. Zelo se veselim, čudovito bo!" Film bo režiral Seth Gordon, scenarij pa sta napisala skupaj z Brendanom O'Brienom. S snemanjem naj bi začeli v drugi polovici letošnjega leta, točnega datuma pa niso razkrili. Cameron Diaz želi dočakati visoko starost Igralka je avgusta 2022 spregovorila o tem, zakaj se je odločila, da se umakne iz Hollywooda in se posveti drugim stvarem v življenju."Ko neko stvar v življenju počneš na tako visokem nivoju toliko časa, morajo druge stvari v tvojem življenju zate urejati drugi ljudje. Že samo za urejanje življenja Cameron Diaz je bila potrebna kopica ljudi. Spoznala sem, da ta del mene zame ni več dovolj, saj sem želela obuditi še svojo spiritualno in bolj individualno plat," je takrat povedala in dodala: "Je zabavno delo in res imam rada igranje, a ko sem se ozrla okrog sebe, sem ugotovila, da je še toliko neizživetega v mojem življenju."