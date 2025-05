Cameron Diaz zaradi spora ni promovirala filma: kaj so ji očitali?

Želja igralcev in celotne ekipe, ki sodeluje pri snemanju filma, je, da se bo trud poplačal tudi v odobravanju javnosti in dobičku v filmski blagajni. Zaradi tega najbolj izpostavljen del ekipe – navadno so to igralci – aktivno sodeluje v promocijskih kampanjah, ki sledijo filmski premieri. Kljub temu obstajajo primeri, ko igralci s končnim izdelkom niso zadovoljni, pa tudi ko mednje poseže spor.

Tako je bilo v primeru igralke Cameron Diaz, ki se je leta 2013 po izidu distancirala od filma Svetovalec (The Counselor). Kot poroča portal Far Out, zvezdnica sicer ni zahtevala umika njenega imena iz zaključne špice, kjer so navedeni vsi ustvarjalci, kljub temu pa ni sodelovala v promocijski kampanji. Diaz naj ne bi bila zadovoljna, kako je v filmu, v katerem med drugim zaigrajo tudi Penelope Cruz, Brad Pitt in Javier Bardem, izpadla njena vloga.

Ena glavnih težav je bila odločitev, da se je igralka odločila, da bo lik upodobila z bajanskim naglasom – angleškim naglasom z afriškimi vplivi, ki ga govorijo na Barbadosu. Zaradi strahu pred pogromom so igralko prosili za sinhronizacijo njenih replik. Diaz pa s tem napotkom ni bila zadovoljna. Zaradi dodatnega dela in dejstva, da ekipa z njenim delom ni bila zadovoljna, se je odločila za distanciranje od filma. Manjkala je na promocijskih dogodkih, prav tako pa je o filmu javno le redko spregovorila.

Spomnimo, nedavno so se pred podobno težavo znašli tudi ustvarjalci filma Konča se z nama (It ends with us). Zaradi spora med protagonistoma Blake Lively in Justinom Baldonijem slednji ni nastopal na dogodkih, ki so promovirali izid filma. Njun spor je šel tako daleč, da bosta zvezdnika marca prihodnje leto pravico iskala na sodišču.