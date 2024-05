Can Yaman: Želim si tako lepe ženske, kot je Francesca Chillemi

A Yaman svoje igralske kolegice ni le hvalil, malce jo je tudi okaral: "Ko zaključimo snemanje, Francesca takoj pogleda na svoj telefon in to me nekoliko moti. Nenehno je zaposlena, pravi, da ureja stvari za hčerko."

"Francesca je kompleksna kot njena vloga Viole," je dejal Yaman in dodal: "Medtem ko sem jaz skrivnosten, kot je skrivnosten moj lik. Na snemanju sva se imela skupaj lepo, takoj sva se ujela v svojih likih in s tem tudi v resničnem življenju."

Kakšni so igralčevi načrti glede zasebnega življenja? "Takoj ko najdem pravo žensko, morda tako lepo, kot je Francesca, želim otroka. Težko je najti nekoga tako lepega, kot je ona, ampak moram reči, da je, odkar je delala z mano, še lepša. Škoda, da sem jo srečal malo pozno." Francesca Chillemi je sprejela komplimente in sprejela igro zbadljivk: "Ves dan je takšen, nenehno me zbada. To počnem tudi z njim, vendar se tukaj temu izogibam, saj je zelo občutljiv."

Vijolična kot morje

Igrajo: Francesca Chillemi, Can Yaman, Chiara Tron, Simona Cavallari, Mario Scerbo

Vijolična kot morje je serija o novinarki Violi Vitale, ki se iz Pariza preseli na Sicilijo. Ima posebno sposobnost zaznavanja čustev drugih, zato se pridruži inšpektorju Francescu Demirju pri reševanju zločinov in mračnih skrivnosti Palerma.