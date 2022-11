Carlos Ponce za naš portal zapel pesem iz telenovele, ki smo jo gledali na POP TV

Carlos Ponce , igralec, rojen v Portoriku, ki se je mnogim ljubiteljem televizijskih vsebin vtisnil v spomin po svojih vlogah v mehiških telenovelah in tudi po vlogi v priljubljeni seriji Sedma nebesa . "V Sedmih nebesih sem bil mož Jessice Biel. Njen mož sem bil, še preden je to v resnici postal Justin Timberlake ," se je pred občinstvom najbolj gorečih oboževalcev (predvsem oboževalk) pošalil nasmejani 50-letnik, ki se nam je vtisnil v spomin tudi po vlogah v telenovelah, ki smo jih spremljali na POP TV. Nastopil je v telenovelah, kot so Ljubezen brez greha (Sin pecado concebido), Sebična ljubezen (Perro amor), Sladka skrivnost (Dame chocolate) in Padli angel (Santa diabla) . Naslovne pesmi telenovele Padli angel se sprva ni mogel spomniti, pesem nadaljevanke Sladka skrivnost pa je za naš portal z veseljem zapel: "Obožujem to pesem, hvala, da ste me spomnili nanjo."

Carlos si je v Slovenijo želel priti že dlje časa, saj pravi da ima tu nekaj prijateljev. "Vašo državo sem do zdaj spremljal le prek družbenih omrežij mojih prijateljev in vedel sem, da je država zelo lepa," je povedal v začetnem nagovoru enournega pogovora, ki ga je vodila radijka Tanja Kocman. Nasmejani igralec je v pogovoru razkril, da se je v Slovenijo odpravil iz Turčije, kjer sta z ženo sodelovala pri novem projektu in da že komaj čakata, da se vrneta domov v Miami, kamor bosta s seboj vzela še dva psička, ki sta ju rešila v turškem Bodrumu.

Slovenijo sta z ženo Karino obiskala prvič in, kot pravita, se bosta zagotovo vrnila. V času kratkega obiska sta si ogledala Ljubljano in Bled. Carlos pravi, da so ga na ulicah mnogi prepoznali, a da je bil presenečen, da so ga predvsem poznali mlajši. "Večina ljudi, ki me je ogovorila, je z menoj delila vtise o mojem delu. Ali pa delijo svoje zgodbe, v kakšnem obdobju so bili, ko so me gledali v katerem od filmov ali serijah." Karina in Carlos sta poskusila tudi slovensko hrano. Katero slovensko specialiteto je poskusil Carlos? Več v videu spodaj.