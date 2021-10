Carnage proti Venomu kot poosebljena zloba proti hudomušni dobroti

Hardy, ki če ga gledamo v številnih intervjujih na YouTubu, deluje kot najbolj prijazen človek na svetu ali pač najbolj kul tip, ki si ženske želijo in bi ga babice rade imele za vnuka, se je v zadnjih dvajsetih letih izkazal v lepem naboru najrazličnejših vlog. Če je komu morda ostal manj v spominu iz Peščice izbranih ali Sestreljenega črnega jastreba izpred dveh desetletij, ko je se s kariero šele začenjal, pa ga je bilo nemogoče spregledati v Vzponu temnega viteza , ko je poskrbel za nepozabno vlogo negativca, saj je njegov Bane, zaradi katerega je Batman spet oblekel svojo uniformo, tako skrivnostno brutalen in strašljiv, da ga je le stežka izbrisati iz spomina. Zagotovo ni razočaral niti v Pobesnelem Maksu: Cesta besa ob Charlize Theron v režiji kultnega Georga Millerja .

Če verjamemo anekdoti, da je Tom Hardy stopil v čevlje Eddieja Brocka oz. Venoma zato, da je ustregel svojemu sinu Louisu , ki mu je menda celo pomagal spoznati lik, ki ga igralec prej ni kaj prida poznal, potem lahko trdimo, da je Hardy idealen oče in obenem kot ulit za to vlogo. Kakšen oče namreč sprejme vlogo, v kateri lahko negativcem okoli sebe odgrizne glavo? Zagotovo ne slab ...

Že prvi Marvelov Venom, ki je leta 2018 navdušil vse ljubitelje zanimivih superherojev in v kinoblaganje po svetu prinesel skoraj milijardo zelencev, je nakazoval, da se nam obeta nadaljevanje. Tega smo dočakali letos in četudi je film dolg le okoli ure in pol, se v njem zgodi veliko. Venom in Eddie sta se naučila živeti v nekakšnem sožitju, čeprav mišičnatemu alter egu ne godi, da ne sme malicati človeških možganov in se mora zadovoljiti z nadomestki v obliki piščancev in čokolade. Zapravljanje talenta, morda?

Eddieju se še vedno toži po njegovi Anne (Michelle Williams), ki je sveže zaročena z nerodnim in piflarskim dr. Danom Lewisom (Reid Scott). Eddie nato kot novinar obišče na smrt obsojenega Cletusa Kasadyja, ki mu razkrije, kje so pokopane njegove žrtve. Po zaslugi razkurjenega Venoma pa Kasady postane gostitelj mogočnega zlikovca po imenu Carnage. Eddie sicer postane junak, a izgubi Venoma, ki si takoj najde oboževalce in v nasprotju z Spider-Manom, ki sledi mantri "da velika moč zahteva veliko odgovornost", meni, da je "odgovornost za povprečneže". Venom je enostavno smešen, stripovski, a kaj, ko se z Eddiejem ne moreta domeniti, saj bi eden jedel zlikovce, drugi pa si želi mirnega življenja.