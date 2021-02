Čarovnik iz Oza bo doživel še eno filmsko priredbo

Pri New Line Cinema napovedujejo, da bo prihajajoči film ponudil nov pogled na Dorotejo in deželo Oz ter se morda oprl na druge elemente, ki niso bili v ospredju Čarovnika iz Oza z Judy Garland, ki je zaslovela z rubinastimi čeveljci.

Kot je povedala režiserka, je izjemno počaščena, da se je pridružila produkcijskima hišama Temple Hill in New Line pri novi filmski priredbi te klasike.

"Čeprav je muzikal iz leta 1939 del moje DNK, sem navdušena in ponižna ob odgovornosti, da si na novo zamislim tako legendarno zgodbo. Priložnost za preučitev prvotne teme–iskanje poguma, ljubezni, modrosti in doma–se zdi aktualnejša in nujnejša kot kadar koli prej," je dodalaNicole Kassell.

Filme je navdahnila literarna klasika iz leta 1900, ki jo podpisuje Lyman Frank Baum. Deklico Dorotejo tornado skupaj z zvestim psičkom Totom popelje v čudežno deželo. Tam sreča dobro čarovnico, ki jo napoti k mogočnemu čarovniku Ozu iz Smaragdnega mesta, da bi ji pomagal priti nazaj v Kansas. Na poti Doroteja in Toto srečata Strašilo, Pločevinka in leva, med njimi pa se stke prijateljstvo.