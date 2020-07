Čas epidemije: kaj prinaša prihodnost rdeči preprogi oskarjev?

Oskarji za leto 2021 so sicer s tradicionalnega februarja prestavljeni na april. Krivec je seveda pandemija koronavirusa, ki je v nekaj mesecih popolnoma ustavil filmsko produkcijo. In če je Akademija že sporočila nov datum naslednjih oskarjev (25. april 2021), še niso pojasnili, kako naj bi bila videti rdeča preproga.

Tradicionalna in legendarna rdeča preproga, kjer se na eni strani gnetejo zvezdniki in na drugi fotografi ter novinarji, še nekaj časa ne bo takšna, kot jo poznamo. Kako bodo modni novinarji zvezdnike spraševali, 'koga imajo oblečenega', če pa je eno najbolj splošnih pravil zadnjih mesecev to, da moramo ohranjati socialno distanco?

"Število novinarjev, oboževalcev in vseh ostalih v znamenju socialne distance nekako ne bo možno. Ne bomo se mogli kar vrniti v to staro realnost," je za ABC povedal direktor modne spletne strani WWD Style Alex Badia: "Ampak žal mislim, da se bodo s tem najtežje sprijaznile modne hiše in modni oblikovalci. Nekako se mi dozdeva, da bodo našli skupno rešitev."

Badia je predlagal rešitev: "Zvezdnike ločite s steklenimi stenami, na rdečo preprogo pa povabite le enega uradnega fotografa in nobenega novinarja. Novinarji že zdaj delajo prek aplikacije Zoom."Dodal je, da bi lahko prek Zooma uveljavili nov način komunikacije in da bi s tem lahko pritegnili tudi oboževalce, saj bi lahko omogočili pogovor oboževalca s katerim od znanih oseb.