Častna zlata palma za Meryl Streep: Hvaležna sem, da se me niste naveličali

S podelitvijo častne zlate palme se je pričel 77. mednarodni filmski festival v francoskem Cannesu. Zvezda večera je bila Meryl Streep, ki je med zahvalnim govorom dejala, da je hvaležna, ker se je občinstvo v vseh teh letih še ni naveličalo. "Moja mama, ki ima navadno prav glede vsega, je dejala, da bom videla, kako hitro čas beži. Tako hitro. In res je, zelo gre hitro. No, razen mojega govora, ki je predolg," se je pošalila ena najbolj cenjenih igralk v zgodovini Hollywooda z rekordnimi 21 nominacijami za oskarja in tremi zlatimi kipci.

Kdo bo letos dobil zlato palmo, bo odločila žirija pod predsedovanjem režiserke lanskoletne kinematografske uspešnice Barbie Grete Gerwig, prve ameriške režiserke, ki stopa v to vlogo. V tekmovalnem programu je 22 filmov. Zmagovalec bo znan na sklepni festivalski slovesnosti 25. maja. V Cannesu bodo med drugim prikazali epski Megalopolis Francisa Forda Coppole ter sago Kevina Costnerja Horizon: An American Saga. 69-letni Costner in 85-letni Coppola sta v svoja filma, ki sta bila že dlje časa predmet ugibanj, vložila veliko časa in lastnega denarja.