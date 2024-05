Častni gost 20. Grossmannovega festivala bo Slobodan Šijan

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina letos praznuje jubilejnih 20 let. S pazljivo izbranim filmskim programom, številnimi strokovnimi delavnicami, otroškim programom in številnimi spremljevalnimi zabavnimi dogodki, z znamenito povorko zombijev je postal osrednje stičišče in zbirališče fantastične kinematografije v tem delu Evrope in osrednji družabni dogodek v regiji, programsko pa eden najoriginalnejših filmskih festivalov na svetu.

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki bo leto potekal med 11. in 15. junijem, obeležuje jubilejnih 20 let. Festival vsako leto obiščejo filmske legende, kar je skoraj nepojmljivo za slovenski prostor, še bolj pa za majhen Ljutomer, kjer se vse skupaj odvija. Po zvezdniški zasedbi se Grossmann uvršča celo med najpomembnejše festivale na Balkanu, dobil pa je tudi svoj Prleški pločnik slavnih, na katerem so najpomembnejša filmska imena, ki so obiskala festival. Med njimi so Christopher Lee, Roger Corman, John McTiernan, Robert Englund, Franco Nero, Udo Kier, Menahem Golan, Enzo G. Castellari, Gary Sherman in mnogi drugi, ki so v svet ponesli dober glas o festivalu in slovenski gostoljubnosti.

20. Festival fantastičnega filma in vina Grossmann FOTO: Ivica Stevanović icon-expand

Letošnji častni gost, ki bo dobil ploščo na Prleškem pločniku slavnih, bo Slobodan Šijan Slobodan Šijan, ki je bil leta 1946 rojen v Beogradu, se je po študiju slikarstva in filmske režije posvetil tako likovni umetnosti in filmski režiji kot publicistiki. Z mojstrovinami, kot so Maratonci tečejo zadnji krog, Kdo neki tam poje, Davitelj proti davitelju in Kako so me idioti sistematično uničili, prežetimi z značilnim črnim humorjem, je ustvaril nepozabne klasike in se zapisal med največja imena filmske umetnosti. Njegove filme si vedno znova ogledajo nove in nove generacije ljubiteljev filma, replike iz njih pa so postale neločljiv del popularne kulture. Leta 2020 je bil Kdo neki tam poje na filmskem festivalu v Cannesu uvrščen v programski sklop Cannes Classics. Slobodan Šijan je Grossmannov festival prvič obiskal že leta 2007, ko je prejel častnega hudega mačka. Kmalu pa lahko pričakujemo tudi njegov novi film Budi Bog s nama.

Ob 20. obletnici izid Zbirke intervjujev Grossmann Tales Ob jubileju bo izšla tudi knjiga Grossmann Tales s poglobljenimi intervjuji z 20 najuglednejšimi gosti, ki so pustili svoj pečat v svetovni filmografiji in so se na festivalu zvrstili med leti 2005 in 2024. V knjigi spregovorijo naslednji igralci, producenti in režiserji: Roger Corman, Jan Harlan, Christopher Lee, John McTiernan, Harry Kumel, Gary Sherman, Jack Sholder, Đorđe Kadijević, Goran Marković, Slobodan Šijan, Udo Kier, Robert Englund, Ruggero Deodato, Brian Yuzna, Jaume Balaguero, Richard Stanley, Sergio Stivaletti, Lloyd Kaufman, Jorg Buttgereit in Severin Fiala. Avtor intervjujev je srbski pisec, filmski in književni kritik, esejist in prevajalec Dejan Ognjanović, dobitnik nagrade Rondo Hatton (2023) in finalist nagrade Bram Stoker (2022), redni sodelavec vodilne svetovne žanrske revije Rue Morgue.

Ob jubilejni 20. ediciji bo izšla knjiga intervjujev Grossmann Tales. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand