Častno srce Sarajeva Alejandru Gonzalezu Inarrituju

Direktor sarajevskega filmskega festivala Mirsad Purivatra je ob novici, da bo letos srce Sarajeva prejel Alejandro Gonzalez Inarritu, izrazil zadovoljstvo, da bo nagradili avtorja, ki s svojim delom vsakič znova premika meje in svojo edinstveno ustvarjalno vizijo pretaka v nepredvidljive in genialne filmske zgodbe: "Njegovi filmi, ki jih odlikujeta poseben slog in ritem, osvajajo in vznemirjajo občinstvo in kritike po vsem svetu." Organizatorji se veselijo, da se bo Inarritu festivala tudi udeležil.

55-letni Alejandro Gonzalez Inarritu je znan po tem, da v svojih filmih podaja pronicljive in univerzalne človeške zgodbe. Leta 2015 in 2016 je prejel oskarja za najboljšo režijo za filma Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti in Povratnik. Poleg za režijo je Birdman osvojil še oskarja za najboljši film in izvirni scenarij.

Njegov debitantski film Pasja ljubezen je bil leta 2000 premierno prikazan v programu Tedna kritike festivala v Cannesu, kjer je požel priznanje stroke. Po tem se je režiser proslavil s filmoma21 gramov inBabilon. Za slednjega je v Cannesu osvojil nagrado za režijo ter nagrado ekumenske žirije. Tudi sicer je bil Inarritu večkrat gost tega prestižnega festivala, kjer je med drugim leta 2010 v tekmovalnem programu predstavil film Biutiful, pred dvema letoma pa še film o navidezni resničnosti Meso in pesek. Za ta projekt so mu lani namenili posebnega oskarja.

Na festivalu v Sarajevu, ki bo potekal od 16. do 23. avgusta, bo Inarritu vodil mojstrski tečaj, pripravili pa bodo tudi posebno projekcijo njegovega filma Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti.