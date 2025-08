Častno srce Sarajeva letos Stellanu Skarsgordu.

"Sarajevski filmski festival ostaja neomajno predan svojemu cilju, da osvetli teme velikega pomena, prežete z močno strastjo do življenja. Rad odhajam tja," so Skarsgordov odziv objavili na uradni spletni strani festivala. Direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović je letošnjega prejemnika častnega srca Sarajeva Skarsgorda ocenil kot "igralca izjemne globine, moči in integritete".

"Stellan je dolgoletni prijatelj Sarajeva in izjemno smo veseli, da ga lahko ponovno gostimo. Njegova kariera je polna nepozabnih vlog v filmih, ki burijo duhove, se dotaknejo in ostanejo v spominu občinstva. To priznanje je iskrena zahvala za njegov izjemen prispevek k filmski umetnosti in nenehno podporo našemu festivalu," je dodal Marjanović.

Skarsgord je dolgoletni prijatelj Sarajevskega filmskega festivala, kustos in eden od pokroviteljev Fundacije Katrin Cartlidge, ki je na festivalu podeljevala štipendije nadarjenim igralcem. Z več kot 150 filmi in televizijskimi projekti se Skarsgord ponaša z bogato igralsko kariero, pri kateri je sodeloval s številnimi uglednimi režiserji, kot so Lars von Trier, Gus Van Sant in Steven Spielberg.

Njegova mednarodna prepoznavnost se je začela leta 1982 s filmom Den enfaldige mördaren z angleškim naslovom The Simple-Minded Murderer, sledili pa so številni uspehi, med drugim vloge v filmih Lov na rdeči oktober, Lom valov in Konje krast. Svetovno znan je postal tudi kot del igralske ekipe iz serije Pirati s Karibov. Njegova televizijska kariera mu je med drugim prinesla nominacije za nagradi emmy in zlati globus.

Sarajevski filmski festival bo letos potekal od 15. do 22. avgusta.