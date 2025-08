Častno srce Sarajeva letos tudi igralcu Rayju Winstoneu

Ray Winstone je eden najbolj plodovitih igralcev v Veliki Britaniji. Zaigral je v številnih filmih, od uspešnic do neodvisnih filmov, med drugim v najnovejšem filmu Damsel, britanskem neodvisnem filmu A Bit of Light, Marvelovem filmu Črna vdova in drami King of Thieves produkcijske hiše Working Title, navajajo pri festivalu.