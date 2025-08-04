Častno srce Sarajeva tudi Willemu Dafoeu

Svetli način
Sarajevo, 04. 08. 2025 16.07

STA
Ameriški igralec Willem Dafoe bo za izjemen prispevek k filmski umetnosti na 31. filmskem festivalu v Sarajevu prejel nagrado častno srce Sarajeva. Po besedah direktorja festivala Jovana Marjanovića si vsak igralec prizadeva doseči opus, s kakršnim se predstavlja Dafoe, vsaka njegova vloga tudi potrjuje izjemne igralske sposobnosti.

"Ne glede na to, ali nastopa v hollywoodski filmski uspešnici ali nizkoproračunskem neodvisnem filmu, so liki Dafoea vedno zapleteni, čustveni in nepozabni," je besede Jovana Marjanovića povzela hrvaška tiskovna agencija Hina. V svoji karieri je igralec posnel več kot 150 filmov in je mednarodno priznan zaradi svoje vsestranskosti, drznega pristopa in poguma, ki ga je pokazal v enih najbolj ikoničnih filmov našega časa, še piše na spletni strani festivala.

Willem Dafoe bo prejel nagrado častno srce Sarajeva.
Willem Dafoe bo prejel nagrado častno srce Sarajeva. FOTO: Profimedia

Filmski festival v Sarajevu bo v 31. izdaji potekal med 15. in 22. avgustom. V teh dneh bo imel Willem Dafoe tudi predavanje o izkušnjah na področju filma in vlogi sodobne umetnosti. Dafoe je med drugim nastopil v filmih Vod smrti, Spider-Man, Svetilnik, Nosferatu, Ulica nočnih mor in Inside.

Častno srce Sarajeva za izjemen prispevek k filmski industriji ter dolgoletno in plodno igralsko kariero bosta na letošnjem filmskem festivalu prejela tudi švedski igralec Stellan Skarsgord in britanski igralec Ray Winstone.



V tekmi za srca Sarajeva na letošnjem 31. Sarajevskem filmskem festivalu je 50 filmov, enega bodo prikazali zunaj konkurence. Gre za celovečerni dokumentarni film OHO Damjana Kozoleta, ki bo imel v Sarajevu mednarodno premiero. Filme bodo prikazali v štirih tekmovalnih selekcijah - igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. Med njimi bo 16 filmov v Sarajevu imelo svetovno, pet mednarodno in 28 regionalno premiero. Dva bosta imela premiero v BiH, je objavljeno na spletni strani festivala.

Selekcijska ekipa pod vodstvom kreativne direktorice Sarajevskega filmskega festivala Izete Građević si je letos ogledala skupno 1036 filmov, od tega 195 celovečernih igranih filmov, 291 dokumentarnih filmov ter 550 kratkih in študentskih filmov.

