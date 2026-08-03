Častno srce Sarajeva tudi Woodyju Harrelsonu in Emirju Hadžihafizbegoviću

"Woody Harrelson je eden tistih igralcev, v katere verjameš tudi v najbolj neverjetnih vlogah, hkrati pa si ga z lahkoto predstavljaš kot osebo, s katero se družiš vsak dan. Ta neverjetna lahkotnost igranja je pravzaprav ena najtežjih stvari, ki jih je mogoče doseči pred kamero, njemu pa to uspeva film za filmom. Njegov talent, karizma in drznost so navdih za številne prihodnje generacije," je ob tem povedal direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović.

Woody Harrelson FOTO: Profimedia

Na letošnjem 32. Sarajevskem filmskem festivalu bodo prikazali film Michaela Winterbottoma iz leta 1997 z naslovom Dobrodošli v Sarajevu, ki so ga takrat premierno prikazali na filmskem festivalu v Cannesu in na 3. Sarajevskem filmskem festivalu. Woody Harrelson ima v tem filmu eno od glavnih vlog. Harrelson, ki velja za enega od najbolj cenjenih in vsestranskih igralcev svoje generacije, čigar kariera je enako uspešna v filmu, na televiziji in v gledališču, je bil trikrat nominiran za oskarja, med drugim za najboljšega igralca v filmu Ljudstvo proti Larryju Flyntu.

Kmalu ga bo mogoče videti v glavni vlogi v serije Brothers, kjer je zaigral ob boku Matthewa McConaugheyja. Premiera je napovedana za 23. september. Skupaj s Kristen Stewart je Harrelson zaigral tudi v filmu Full Phil režiserja Quentina Dupieuxa, ki je letos imel premiero na filmskem festivalu v Cannesu. Pred kratkim je zaključil snemanje filma The Cackling of the Dodos, v katerem je zaigral skupaj s Samom Rockwellom, producira pa trenutno tudi dokumentarni film o kultnem koncertnem prizorišču Armadillo World Headquarters v Austinu. Harrelson je tudi scenarist, režiser in glavni igralec filma Izgubljen v Londonu, prvega celovečernega filma, posnetega v enem samem kadru in predvajanega v živo v kinematografih. V več kot štirih desetletjih in v vseh medijih, v katerih je deloval, si je Harrelson utrdil status enega najbolj vztrajnih in spoštovanih umetnikov sodobne filmske industrije, so še navedli v Sarajevu.

Emir Hadžihafizbegović velja za enega najpomembnejših igralcev kinematografije BiH in ima tudi enega od najbolj prepoznavnih igralskih opusov v regiji. Ponaša se z več kot 70 filmskimi vlogami ter v gledališču, filmu in drugih medijih z več kot sto vlogami. Njegovo delo zaznamujejo sodelovanja s filmskimi ustvarjalci, kot so Ognjen Sviličić, Rajko Grlić, Jasmila Žbanić, Pjer Žalica, Srdan Vuletić in Emir Kusturica. Filmi, v katerih je zaigral, so osvojili nagrade na filmskih festivalih v Cannesu, Berlinu, Locarnu in Rotterdamu.

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"Med nami so umetniki, katerih delo postane del kulturnega spomina skupnosti. Ko pogledamo nazaj na kinematografijo BiH in regije, povsod prepoznamo pečat Emirja Hadžihafizbegovića in njegovih vlog, ki so globoko vtkane v nekatera najpomembnejša filmska dela (...) Njegov igralski opus presega meje jezika, države in filmskega platna," so na festivalski spletni strani navedle besede direktorja Sarajevskega filmskega festivala. Kot vodilni igralec in režiser kultnega sarajevskega gledališča Kamerni Teatar 555 se Hadžihafizbegović ponaša tudi z izjemnim gledališkim opusom. Je avtor štirih izvirnih projektov - Godine prevare, Iza sna, Tarik nije dio tala in Kijametski dan -, ki jih je predstavil na odrih od New Yorka in Toronta do Pariza, Londona, Berlina in Sydneyja.

Kot so doslej že objavili v Sarajevu, bodo poleg Harrelsona in Hadžihafizbegović častno srce Sarajevo letos prejeli še mehiški igralec in režiser Diego Luna, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson, ki je tudi predsednica žirije glavnega tekmovalnega programa. 32. Sarajevski filmski festival bo potekal od 14. do 21. avgusta. Za zaključek festivala bodo prikazali univerzalno zgodbo o vojni, absurdnosti in človečnosti, film Nikogaršnja zemlja Danisa Tanovića, ki je eden najuspešnejših filmov kinematografije BiH. Tokrat ga bodo prvič prikazali v digitalno restavrirani različici.