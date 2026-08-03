Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Častno srce Sarajeva tudi Woodyju Harrelsonu in Emirju Hadžihafizbegoviću

Sarajevo, 03. 08. 2026 14.06 pred 7 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Woody Harrelson in Emir Hadžihafizbegović

Častno srce Sarajeva na letošnjem 32. Sarajevskem filmskem festivalu bosta prejela tudi ameriški igralec Woody Harrelson in igralec BiH Emir Hadžihafizbegović. Harrelson in Hadžihafizbegović bosta priznanje prejela zaradi svojega prispevka k filmski umetnosti in za svojo igralsko kariero, je objavljeno na spletni strani festivala.

"Woody Harrelson je eden tistih igralcev, v katere verjameš tudi v najbolj neverjetnih vlogah, hkrati pa si ga z lahkoto predstavljaš kot osebo, s katero se družiš vsak dan. Ta neverjetna lahkotnost igranja je pravzaprav ena najtežjih stvari, ki jih je mogoče doseči pred kamero, njemu pa to uspeva film za filmom. Njegov talent, karizma in drznost so navdih za številne prihodnje generacije," je ob tem povedal direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović.

Woody Harrelson
Woody Harrelson
FOTO: Profimedia

Na letošnjem 32. Sarajevskem filmskem festivalu bodo prikazali film Michaela Winterbottoma iz leta 1997 z naslovom Dobrodošli v Sarajevu, ki so ga takrat premierno prikazali na filmskem festivalu v Cannesu in na 3. Sarajevskem filmskem festivalu. Woody Harrelson ima v tem filmu eno od glavnih vlog.

Harrelson, ki velja za enega od najbolj cenjenih in vsestranskih igralcev svoje generacije, čigar kariera je enako uspešna v filmu, na televiziji in v gledališču, je bil trikrat nominiran za oskarja, med drugim za najboljšega igralca v filmu Ljudstvo proti Larryju Flyntu.

Preberi še Mehiški igralec in režiser bo prejel častno srce Sarajeva

Kmalu ga bo mogoče videti v glavni vlogi v serije Brothers, kjer je zaigral ob boku Matthewa McConaugheyja. Premiera je napovedana za 23. september. Skupaj s Kristen Stewart je Harrelson zaigral tudi v filmu Full Phil režiserja Quentina Dupieuxa, ki je letos imel premiero na filmskem festivalu v Cannesu. Pred kratkim je zaključil snemanje filma The Cackling of the Dodos, v katerem je zaigral skupaj s Samom Rockwellom, producira pa trenutno tudi dokumentarni film o kultnem koncertnem prizorišču Armadillo World Headquarters v Austinu. Harrelson je tudi scenarist, režiser in glavni igralec filma Izgubljen v Londonu, prvega celovečernega filma, posnetega v enem samem kadru in predvajanega v živo v kinematografih.

V več kot štirih desetletjih in v vseh medijih, v katerih je deloval, si je Harrelson utrdil status enega najbolj vztrajnih in spoštovanih umetnikov sodobne filmske industrije, so še navedli v Sarajevu.

Preberi še Emily Watson predsednica žirije letošnjega 32. Sarajevskega filmskega festivala

Emir Hadžihafizbegović velja za enega najpomembnejših igralcev kinematografije BiH in ima tudi enega od najbolj prepoznavnih igralskih opusov v regiji. Ponaša se z več kot 70 filmskimi vlogami ter v gledališču, filmu in drugih medijih z več kot sto vlogami. Njegovo delo zaznamujejo sodelovanja s filmskimi ustvarjalci, kot so Ognjen Sviličić, Rajko Grlić, Jasmila Žbanić, Pjer Žalica, Srdan Vuletić in Emir Kusturica. Filmi, v katerih je zaigral, so osvojili nagrade na filmskih festivalih v Cannesu, Berlinu, Locarnu in Rotterdamu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Med nami so umetniki, katerih delo postane del kulturnega spomina skupnosti. Ko pogledamo nazaj na kinematografijo BiH in regije, povsod prepoznamo pečat Emirja Hadžihafizbegovića in njegovih vlog, ki so globoko vtkane v nekatera najpomembnejša filmska dela (...) Njegov igralski opus presega meje jezika, države in filmskega platna," so na festivalski spletni strani navedle besede direktorja Sarajevskega filmskega festivala.

Kot vodilni igralec in režiser kultnega sarajevskega gledališča Kamerni Teatar 555 se Hadžihafizbegović ponaša tudi z izjemnim gledališkim opusom. Je avtor štirih izvirnih projektov - Godine prevare, Iza sna, Tarik nije dio tala in Kijametski dan -, ki jih je predstavil na odrih od New Yorka in Toronta do Pariza, Londona, Berlina in Sydneyja.

Preberi še Znana žirija 32. Sarajevskega filmskega festivala

Kot so doslej že objavili v Sarajevu, bodo poleg Harrelsona in Hadžihafizbegović častno srce Sarajevo letos prejeli še mehiški igralec in režiser Diego Luna, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson, ki je tudi predsednica žirije glavnega tekmovalnega programa.

32. Sarajevski filmski festival bo potekal od 14. do 21. avgusta. Za zaključek festivala bodo prikazali univerzalno zgodbo o vojni, absurdnosti in človečnosti, film Nikogaršnja zemlja Danisa Tanovića, ki je eden najuspešnejših filmov kinematografije BiH. Tokrat ga bodo prvič prikazali v digitalno restavrirani različici.

Preberi še Oskarja dobi: Nikogaršnja zemlja!

Film je imel svetovno premiero leta 2001 v Cannesu, kjer je prejel nagrado za najboljši scenarij. Istega leta so ga prikazali tudi na Sarajevskem filmskem festivalu, kjer je osvojil nagradi za najboljši film in nagrado občinstva. Vrhunec mednarodnega uspeha je film dosegel leta 2002 z osvojitvijo oskarja za najboljši tujejezični film.

V filmu igrajo Branko Đurić, Rene Bitorajac, Filip Šovagović, Georges Siatidis, Serge-Henri Valcke, Katrin Cartlidge in številni drugi.

častno srce sarajeva nagrada filmski festival Woody Harrelson Emir Hadžihafizbegović
24ur.com Častno srce Sarajeva tudi za ameriškega igralca Johna Turturra
24ur.com Dobitnik nagrade Častno srce Sarajeva: To priznanje mi veliko pomeni
24ur.com Častno srce Sarajeva letos Stellanu Skarsgordu
24ur.com Častno srce Sarajeva tudi Willemu Dafoeu
24ur.com Maksimoviću nagrada za režijo filma o Zoranu Predinu
24ur.com Na filmskem festivalu v Locarnu nagrada za življenjsko delo Jackieju Chanu
24ur.com Alexander Payne prejemnik častnega zlatega leoparda festivala v Locarnu
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897