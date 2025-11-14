Cate Blanchett bambi v kategoriji za mednarodno igralko.

Ob razmisleku o bogastvu priložnosti, ki so ji bile dane v preteklih letih, je igralka Cate Blanchett nagrado posvetila številnim filmskim ustvarjalcem po svetu, ki so razseljeni zaradi vojn, nemirov in konfliktov, se ne morejo prosto gibati ter tistim, katerih glasovi so utišani in je njihova temeljna človekova pravica do ustvarjalnega izražanja ogrožena.

Cher je bila z nazivom legende nagrajena za svoje večdesetletno delovanje. Tako kot pevka in igralka je prepoznana tudi kot neutrudna borka za dobrobit živali. Laudator Hannes Jaenicke jo je počastil kot "žensko, ki se s svojo fundacijo zavzema za tiste, ki nimajo glasu," piše na uradni spletni strani medijske skupine Hubert Burda Media, ki podeljuje nagrade bambi.

Letos so nagrade podelili v 14 kategorijah. Poleg omenjenih je v kategoriji za domačo igralko slavila Mala Emde, za igralca pa Justus von Dohnanyi. Glasbeni izvajalec leta po izboru občinstva je postal nemški pevec, raper in tekstopisec Zartman.

Nagrado bambi je ustanovil nemški publicist in založnik Franz Burda. Prvotno je bila namenjena priznanju dosežkov na področju nemških medijev, filma, glasbe in družbe.