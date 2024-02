Cate Blanchett v kostumu 'Barbie srednjih let' počastila Margot Robbie

V Avstraliji se je odvila 13. podelitev nagrad avstralske akademije za filmsko in televizijsko umetnost. Na dogodku, ki so se ga udeležili številni avstralski zvezdniki, so s posebno nagrado počastili delo in uspeh zvezdnice Margot Robbie, ki je iz lokalne avstralske igralke postala svetovno znana igralka in producentka. Nagrado ji je podelila stanovska kolegica Cate Blanchett, oblečena v Barbie srednjih let.