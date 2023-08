Cate Blanchett zaradi stavke ne bo na filmski festival v Locarnu

"Filmski festival v Locarnu popolnoma razume in podpira odločitev Cate Blanchett, da v tem ključnem trenutku izkaže solidarnost s svojimi kolegi igralci," so navedli organizatorji festivala.

V švicarskem Locarnu se je v sredo začel 76. mednarodni filmski festival, ki bo do 12. avgusta prikazal 214 filmov – kratkih, igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih. V glavnem programu se za nagrado zlati leopard poteguje 17 filmov.

Na zadnji festivalski večer, prihodnjo soboto, bo na Piazza Grande v Locarnu na ogled film Shayda v Teheranu rojene režiserke dokumentarnih filmov Noore Niasari . Cate Blanchett je pri njem sodelovala kot izvršna producentka. Film govori o Iranki, ki živi v Avstraliji in katere mož se upira njenemu zahodnjaškemu življenjskemu slogu.

V tekmovalnih sekcijah za nagrade se poteguje skupaj 49 celovečernih in 40 kratkih filmov. Največje pozornosti pa so na tem pomembnem evropskem festivalu deležni filmi, ki jih prikažejo na Piazza Grande, enem največjih kino-prizorišč pod zvezdami, ki sprejme do 8000 gledalcev.

Nagrado za življenjsko delo bo na letošnjem festivalu prejel italijanski filmski producent Renzo Rossellini.