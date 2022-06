Catherine Deneuve nagrada za življenjsko delo na beneškem festivalu

Ob razglasitvi je igralka povedala, da z veseljem sprejema to prestižno nagrado na beneškem festivalu, ki ga pozna, odkar je režiser Luis Bunuel leta 1967 prejel zlatega leva za film Lepotica dneva , v katerem je zaigrala. Šteje si v čast, da jo bo nagradil festival, na katerem je predstavila veliko filmov.

Festivalski direktor Alberto Barbera pa je dodal, da ima Catherine Deneuve za sabo impresivno število filmov, med katerimi so mnogi doživeli mednarodni uspeh. Prejela je tudi veliko število nagrad na najpomembnejših svetovnih festivalih ter nominacijo za oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi, kar se po njegovih besedah redko zgodi igralcu, ki ni Američan.

Catherine Deneuve je sodelovala z nekaterimi največjimi evropski režiserji in igralci, kot so Roger Vadim, Jacques Demy, Francois Truffaut, Roman Polanski, Marco Ferreri, Marcello Mastroianni in Gerard Depardieu.

Barbera jo je označil za nesporen talent v igralstvu, skupaj s prefinjeno in redko lepoto pa je po njegovem mnenju postala simbol francoske kinematografije, brezčasna diva, ikona filmskega platna ter ena največjih igralk v zgodovini filma.

Catherine Deneuve je prvo pomembnejšo vlogo dobila v muzikalu Dežniki iz Cherbourga Jacquesa Demyja leta 1963. V svoji karieri je zaigrala v več kot sto filmih, med drugim v Gnusu, Zadnjem metroju in Mestu zločina. Nastopila je tudi v Plesalki v temi Larsa von Trierja. Nominacijo za oskarja za glavno vlogo je dobila za film Indokina Regisa Wargnierja.