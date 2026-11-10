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'Če bo Kristusa igrala ženska, ni boljše izbire kot Meryl Streep'

Los Angeles, 10. 11. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Meryl Streep

Čeprav je za to izvedel šele med nedavnim intervjujem, legendarni igralec Liam Neeson povsem podpira odločitev, da bo njegova kolegica, trikratna oskarjevka Meryl Streep, prevzela vlogo leva Aslana v prihajajoči adaptaciji Narnije. Neeson, ki je mogočnemu levu, pogosto razumljenemu kot poosebljenje Jezusa Kristusa, posodil glas v izvirni filmski trilogiji, je dodal: "Če bo Kristusa igrala ženska, ni boljše izbire kot Meryl Streep."

Hollywoodskega zvezdnika Liama Neesona je novinar med nedavnim intervjujem za ScreenRant vprašal, kaj meni o dejstvu, da ga bo v prihajajoči filmski adaptaciji knjižne serije Zgodbe iz Narnije v vlogi leva Aslana nasledila legendarna Meryl Streep. Neeson, ki je mogočnemu levu glas posodil v izvirni filmski trilogiji, je priznal, da pravzaprav sploh ni vedel, da bo zgodba ponovno oživela na velikem platnu.

Meryl Streep
Meryl Streep
FOTO: AP

Ko je izvedel, da bo Aslanu, ki je ustvaril svet Narnije in je pogosto razumljen kot poosebljenje Jezusa Kristusa, je dejal: "Meryl bo igrala Jezusa Kristusa? Če bo Kristusa igrala ženska, ni boljše izbire kot Meryl Streep."

Greta Gerwig, ki bo pri projektu sedela na režijskem stolčku, je o izbiri Meryl Streep za vlogo Aslana za revijo Empire povedala: "Želela sem si nekoga, ki premore globino, a ni pretenciozen, nekoga, ki izžareva dostojanstvo in avtoriteto, vendar se ne jemlje pretirano resno in ni črnogled. Nekoga, ki zna izraziti globoka čustva in ganjenost, pa tudi veselje in navdušenje. Želela sem si nekoga, ki je starejši od 70 let in ima zato modrost, ki jo prinašajo življenjske izkušnje, hkrati pa se še vedno zna čuditi svetu kot otrok. Poleg tega sem želela, da bi šlo za enega največjih igralcev vseh časov. Seznam takšnih ljudi ni prav dolg."

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Režiserka je razkrila tudi, da ji je kot navdih pri oblikovanju Aslanove podobe in filmskega vzdušja nasploh služil pokojni David Bowie. Film je pisala kot "veličastnega in takšnega, ki gledalca popelje v drug svet", po občutju pa naj bi spominjal na rock opero.

Film Narnija: Čarovnikov nečak bo v kinematografe prišel 12. februarja prihodnje leto.

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Meryl Streep Liam Neeson Narnija film vloga

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