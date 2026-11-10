Hollywoodskega zvezdnika Liama Neesona je novinar med nedavnim intervjujem za ScreenRant vprašal, kaj meni o dejstvu, da ga bo v prihajajoči filmski adaptaciji knjižne serije Zgodbe iz Narnije v vlogi leva Aslana nasledila legendarna Meryl Streep . Neeson, ki je mogočnemu levu glas posodil v izvirni filmski trilogiji, je priznal, da pravzaprav sploh ni vedel, da bo zgodba ponovno oživela na velikem platnu.

Ko je izvedel, da bo Aslanu, ki je ustvaril svet Narnije in je pogosto razumljen kot poosebljenje Jezusa Kristusa, je dejal: "Meryl bo igrala Jezusa Kristusa? Če bo Kristusa igrala ženska, ni boljše izbire kot Meryl Streep."

Greta Gerwig, ki bo pri projektu sedela na režijskem stolčku, je o izbiri Meryl Streep za vlogo Aslana za revijo Empire povedala: "Želela sem si nekoga, ki premore globino, a ni pretenciozen, nekoga, ki izžareva dostojanstvo in avtoriteto, vendar se ne jemlje pretirano resno in ni črnogled. Nekoga, ki zna izraziti globoka čustva in ganjenost, pa tudi veselje in navdušenje. Želela sem si nekoga, ki je starejši od 70 let in ima zato modrost, ki jo prinašajo življenjske izkušnje, hkrati pa se še vedno zna čuditi svetu kot otrok. Poleg tega sem želela, da bi šlo za enega največjih igralcev vseh časov. Seznam takšnih ljudi ni prav dolg."