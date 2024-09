"Če smo mi lahko serijo pogledali 12-krat, jo vi lahko vsaj enkrat," je na novinarski konferenci, kjer so si povabljenci lahko predpremierno ogledali prvih 10 minut nove originalne serije VOYO Hiša ljubezni, povedal producent Luka Štigl in dodal, da se je ob vsakem gledanju zabaval in smejal, zato je prepričan, da bo serija všeč tudi gledalcem.

Igralci serije so povedali, da jim je bilo pri prvem prebiranju scenarija predvsem všeč, kako je zadeva predstavljena in da čeprav gre za bordel, da je vse skupaj narejeno zelo okusno ter da so šale premišljene in res dobre.

In kako sta Luka in Sanja Raičević spremljala projekcijo serije med tem, ko sta bila obdana s prvimi uradnimi gledalci? "Jaz sem gledala serijo, priznam. Večkrat sem že ponovila, ampak tudi če sem jo videla že velikokrat, me še vedno zagrabi in hočem še in še in še. Pustimo, da je to dejansko najin 'otrok', mislim, da ima nekaj, kar te potegne in se ful veselim, kako bodo gledalci sprejeli to zadevo," je za 24ur.com povedala Sanja, Luka pa je dodal: "Enako, tudi jaz sem gledal v platno. Jaz vem, da bi se moral usesti ob platno, obrniti proti publiki in gledati pa si pisati, kdaj je kdo pogledal v telefon, kdaj se je kdo zasmejal. Padel sem notri, že trinajstič zapored gledal in ko je bilo konec, sem se spomnil, da sem pozabil gledati ljudi. Sem jih pa slišal, da so se smejali, da so ploskali, da so žvižgali. Slišal pa sem, da jim je bilo dobro, to je važno!"

Producenta, ki sta tudi zasebno par, pravita, da se jima ideje nenehno porajajo in da vedno delata na nečem novem. Sanja: "Vedno na nečem delava, sploh glede na to, da sva partnerja tudi v zasebnem življenju, je najin tok dela takšen, da se nikoli zares ne začne in nikoli zares ne konča. Midva vedno razmišljava, ideje se odbijajo od enega do drugega. Vedno so nove ideje." Luka pa se je pohvalil, da trenutno pripravljajo kratek film, a da imata na zalogi še kar nekaj idej, ki čakajo na dokončanje ali realizacijo.