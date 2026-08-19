Celovečerec Luke Marčetića bo svetovno premiero dočakal v Teksasu

V središču zgodbe, ki združuje absurdni humor, triler in fantastične elemente, je mladi kleptoman Rok, ki dela na bencinski črpalki. "Njegovo brezciljno življenje se nepričakovano zaplete, ko spozna skrivnostno dekle z rano na glavi, ki je trdno prepričano, da je superjunakinja. Da bi jo lahko znova srečal, ji ukrade kolo ter s tem sproži niz nenavadnih nočnih dogodivščin," so o vsebini filma zapisali v produkcijski hiši Temporama.
Dogajanje je umeščeno v samosvoj svet, Ljubljana pa se skozi izrazito vizualno podobo preobrazi v osamljeno, skoraj brezčasno mesto, v katerem se prepletajo humor, melanholija in domišljija. Po navedbah produkcijske hiše režiser filma Luka Marčetić pri tem zavestno briše meje med žanrskim in art filmom ter ustvarja nekaj posebnega, česar v slovenski produkciji niti ne poznamo.
V glavnih vlogah nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf, poleg njiju igralsko zasedbo sestavljajo tudi Rok Roudi, Nejc Jezernik, Doroteja Nadrah, Maja Sever, Marko Mandić in Nina Valič. Direktor fotografije je Lev Predan Kowarski, montažerka Špela Murenc Škulj, glasbo podpisuje dvojec Silence, ki ga sestavljata Primož Hladnik in Boris Benko. Kostumografijo je ustvarila Katarina Šavs, scenografijo Katarina Riznar, za oblikovanje maske je poskrbela Lija Ivančič, za oblikovanje zvoka pa Julij Zornik.
Producenta filma sta Andraž in Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama. Film je nastal v koprodukciji več studiev in s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.
Za Marčetića, med njegove projekte sodijo uspešnica Pr' Hostar ter televizijska serija V dvoje, je Dekle noči najbolj oseben in avtorsko ambiciozen projekt doslej, razvijal ga je skoraj desetletje. "Ves čas sem imel občutek, da bo ta film našel svoje občinstvo predvsem med gledalci, ki imajo radi nekoliko drugačne zgodbe in filme, ki jih je težko stlačiti v en sam žanr," so navedli njegove besede.
Uvrstitve v glavni tekmovalni program tega festivala ni pričakoval. "Že leta nazaj sem sanjaril o tem, da bi nekoč prišel na Fantastic Fest, in dejstvo, da se to zdaj zares dogaja, je zame že samo po sebi fantazijsko," je dodal.
Kot so še zapisali, Fantastic Fest že več kot dve desetletji velja za eno od osrednjih svetovnih stičišč žanrskega filma. V zadnjih dveh letih je med drugim gostil filme, kot so Substanca Coralie Fargeat, Sirota Oliverja Laxeja in Obsedenost Curryja Barkerja.
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