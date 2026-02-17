Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Ceremonija vrtnic prinaša spremembe, ki jih ni pričakoval nihče

Ljubljana, 17. 02. 2026 11.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Napetost v vili doseže vrhunec. Prihod dveh novih deklet povzroči dvome, posmeh in odkrite provokacije, vzdušje pa se v trenutku spremeni. "Vstopili sta dve novi dekleti in prva stvar, ki jo vidim, je, da ne vidim konkurence," skozi smeh pove ena, druga pa v enakem tonu nadaljuje: "Nista mi konkurenca ne fizično ne psihično, nič točk."

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Prihod dveh novih deklet je med dekleti povzročil mešane občutke, nekatere so samozavestno in v smehu dejale, da jim ne predstavljata konkurence, vse pa niso pripravljene na šalo. Stare rane se znova odpirajo, solze tečejo brez zadržkov, eno dekle pa strto prizna: "Z enim dekletom grem v avto, vrnem se brez nje in takrat dojameš, kako zelo se lahko tukaj vse spremeni v enem samem trenutku."

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Pred dekleti ter Karlom in Petrom je še ena koktajl zabava, polna napetih pogledov, nato pa sledi ceremonija vrtnic, na kateri bodo čustva prevladala nad taktiko. Ena odločitev bo pretresla vilo, konec večera pa bo prinesel novico, ki bo povsem spremenila pravila igre.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

sanjski moški hrvaške voyo pop tv

'Bilo mi je v čast sodelovati z Robertom Duvallom'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534