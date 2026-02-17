Ceremonija vrtnic prinaša spremembe, ki jih ni pričakoval nihče

Prihod dveh novih deklet je med dekleti povzročil mešane občutke, nekatere so samozavestno in v smehu dejale, da jim ne predstavljata konkurence, vse pa niso pripravljene na šalo. Stare rane se znova odpirajo, solze tečejo brez zadržkov, eno dekle pa strto prizna: "Z enim dekletom grem v avto, vrnem se brez nje in takrat dojameš, kako zelo se lahko tukaj vse spremeni v enem samem trenutku."
Pred dekleti ter Karlom in Petrom je še ena koktajl zabava, polna napetih pogledov, nato pa sledi ceremonija vrtnic, na kateri bodo čustva prevladala nad taktiko. Ena odločitev bo pretresla vilo, konec večera pa bo prinesel novico, ki bo povsem spremenila pravila igre.
