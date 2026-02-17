Ceremonija vrtnic prinaša spremembe, ki jih ni pričakoval nihče

Prihod dveh novih deklet je med dekleti povzročil mešane občutke, nekatere so samozavestno in v smehu dejale, da jim ne predstavljata konkurence, vse pa niso pripravljene na šalo. Stare rane se znova odpirajo, solze tečejo brez zadržkov, eno dekle pa strto prizna: "Z enim dekletom grem v avto, vrnem se brez nje in takrat dojameš, kako zelo se lahko tukaj vse spremeni v enem samem trenutku."