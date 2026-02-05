Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Ceremonija z vrtnicami prinaša nova presenečenja: 'Sploh mi ni všeč!'

Zagreb, 05. 02. 2026 11.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Ceremonija z vrtnicami

Koktajl zabava se bo začela z nasmehi, a v zraku bo čutiti nelagodje. Nekatera dekleta bodo prepričana, da so varna, medtem ko druga vse bolj dvomijo o svojem mestu – in ekipi, ki ji pripadajo. Pojavile se bodo prve simpatije, eno izmed deklet iz nasprotne ekipe pa bo odkrito priznalo, da ji je všeč drugi.

Prihod Sanjskih moških bo med dekleti vzbudil ljubosumje in tekmovalnost. Zasebni pogovori porajajo nova vprašanja, ena od tekmovalk pa se bo odločila za potezo, ki bo presenetila mnoge.

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17:15 na POP TV. 
Zabava pred ceremonijo z vrtnicami.
Zabava pred ceremonijo z vrtnicami.
FOTO: VOYO

"Mislim, da sem danes zelo pogumna in da sem storila tisto, kar bi si druge morda želele storiti, a jim ni bilo dovoljeno," bo priznala. A največji šok jih šele čaka – ceremonija z vrtnicami prinaša pravila, ki spremenijo vse. "Kdo bo nocoj rešen, ne bosta odločala Karlo in Petar," bo sporočil voditelj, dekleta pa bodo presenečena: "Šok! In sploh mi ni všeč!"

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

sanjski moški hrvaške tv oddaja

Športni izziv z mamljivo nagrado: Dobila sem najboljši pokal – njega!

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515