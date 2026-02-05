Ceremonija z vrtnicami prinaša nova presenečenja: 'Sploh mi ni všeč!'

Prihod Sanjskih moških bo med dekleti vzbudil ljubosumje in tekmovalnost. Zasebni pogovori porajajo nova vprašanja, ena od tekmovalk pa se bo odločila za potezo, ki bo presenetila mnoge.

"Mislim, da sem danes zelo pogumna in da sem storila tisto, kar bi si druge morda želele storiti, a jim ni bilo dovoljeno," bo priznala. A največji šok jih šele čaka – ceremonija z vrtnicami prinaša pravila, ki spremenijo vse. "Kdo bo nocoj rešen, ne bosta odločala Karlo in Petar," bo sporočil voditelj, dekleta pa bodo presenečena: "Šok! In sploh mi ni všeč!"