Čez leto dni na televizijske ekrane prihaja nov film o Supermanu

OGLAS

"Natanko čez eno leto se Superman vrača," je zapisal ameriški filmski ustvarjalec, direktor studia DC ComicsFilm in režiser filma o Supermanu James Gunn. S temi besedami je na svojem Instagramu razkril, da se trenutno snema nov film o superheroju z nadnaravnimi sposobnostmi, prirejen po priljubljenih stripih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Režiser je oboževalcem komičnega sveta DC zagotovil, da film ni zgolj zgodba o izvoru Supermana, ampak bo film predstavil njegovo pot, kako lahko superjunak uskladi svojo kriptonsko dediščino in človeško vzgojo kot Clark Kent iz Smallvilla v Kansasu. "Lik je opisan kot utelešenje resnice, pravičnosti in ameriškega načina, ki ga vodi človeška prijaznost v svetu, ki prijaznost vidi kot staromodno," so zapisali pri reviji Deadline. "Posneli smo prve prizore v mestu Svalbard, ki prikazujejo Supermana, medtem ko beži v trdnjavo samote," pa je še povedal Gunn za norveški časopis Svalbardposten. Dodal je tudi, da so iskali lep kraj, ki bi bil videti kot sredina Arktike.

Ameriški igralec David Corenswet novi Superman. FOTO: Profimedia icon-expand

Glavno vlogo v filmu bo prevzel David Corenswet, v igralski zasedbi pa so tudi Rachel Brosnahan kot Lois Lane, Nicholas Hoult kot Lex Luthor in Maria Gabriela de Faria kot inženirka ter Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabel Merced in Nathan Fillion.