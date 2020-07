Charlize o nepravičnosti na snemanju: Na koncu sem bila boljša od Wahlberga

Ker je pandemija ustavila marsikatero dejavnost v svetu kulture in tudi Hollywooda, so morali organizatorji različnih prireditev najti rešitev. Večina se jih je začasno 'preselila' na splet, kjer so imeli oddaje, pogovore in prireditve v živo iz domačega kavča pristnih. Tako je tudi z izjemno priljubljeno stripovsko konvencijo Comic-Con , ki letos poteka preko spleta. V enem od intervjujev je o svojih akcijskih vlogah spregovorila tudi Charlize Theron , ki se je skozi leta dokazala kot izjemna akcijska igralka, ki veliko večino kaskaderskih točk opravi tudi sama.

Med pogovorom za Comic-Con se je spomnila snemanja filmaItalijanska misija iz leta 2003, ko si je še prizadevala, da dokaže, da so ženske prav tako primerne za akcijo kot moški. "Prisoten je bil znaten pritisk name, kar se tiče kaskaderskih točk. Tudi postopek pred samim snemanjem je bil precej nepravičen," je povedala 44-letnica in dodala, da so se producenti do nje vedli drugače samo zato, ker je ženska: "Bila sem edina ženska v gruči moških in spomnim se kot da bi bilo včeraj, kako je bilo, ko sem dobila urnik treningov. Za vožnjo kaskaderske oziroma adrenalinske vožnje avtomobila so zame predvideli šest tednov več kot za moške soigralce. Zdelo se mi je zelo žaljivo."

Dodala je, da jo je to samo še bolj 'podkurilo' in ji dalo zagon, da bi dokazala, kako dobre so lahko ženske pri snemanju scen, ki naj bi veljale za 'moške'. "Mislila sem si: 'Okej, če želite igrati to igro pa začnimo.' Še danes se spomnim, kako je Mark Wahlberg sredi treninga skočil iz avtomobila in bruhal, ker mu je bilo tako slabo zaradi mnogih obratov, ki smo jih delali."