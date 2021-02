Charlize Theron in Kerry Washington skupaj na velikih platnih

Na velikih platnih bomo tokrat skupaj videli Charlize Theron in Kerry Washington. Že od prej sta v igralski ekipi filma The School for Good and Evil (Šola dobrega in zla)tudi Sofia Wylie in Sophia Anne Caruso, poroča spletni portal deadline.com.

Režiser filma Paul Feig je novico objavil na Twitterju. Charlize Theron bo prevzela vlogo Lady Lesso, Kerry Washington pa bo zaigrala v vlogi profesorice Dovey. Scenarij popisujeta David Magee inLaura Solon.

Zgodba filma se bo osredotočila na najboljši prijateljici Sophie in Agatho v Šoli dobrega in zla, kjer se običajni fantje in dekleta usposabljajo za pravljične junake in zlobneže. Sophie ve, da bo izbrana za šolo dobrega in se bo pridružila vrsti študentov iz preteklosti, kot sta Pepelka in Sneguljčica. Agatha pa se s svojo mračno estetiko in hudobno mačko zdi primerna za šolo zla. Vendar se dekletoma sreča obrne, in kaj če je napaka prvi namig, da odkrijeta, kdo sta v resnici, vsebino povzema omenjeni spletni portal.