Cher prisilili, da je igrala v filmu: Nisem imela veliko izbire

Igralci in igralke filmski projekt navadno izberejo, saj jih prepriča zgodba, včasih pomembno vlogo igra tudi plačilo. Kljub temu pa vseh vlog, kot kaže, ne izberejo prostovoljno.

Tako je bilo v primeru pevke in z oskarjem nagrajene igralke Cher, znane po svoji brutalni iskrenosti. Le kako bi lahko pozabili spor z Madonno, o katerem javnost po desetletjih še vedno govori ravno zato, ker je o njem pred kamerami spregovorila Cher.

Povsem iskrena pa je tudi v situacijah, ko bi si njena najožja ekipa želela nasprotno. Tako je bilo leta 2018, ko je zaigrala v priljubljenem filmu Mamma Mia! Spet se začenja. Kot je povedala v enem od intervjujev, si vloge v tem filmu ni želela. "Nisem imela veliko izbire. Poklical me je agent in rekel: 'Igraš v novem filmu Mamma Mia!'," se je spomnila klica. Cher ukazovalni ton ni užalil, temveč je po krajšem premisleku sklenila: "Trajalo bo pet minut in nihče ne bo niti vedel, da sem tam."

Čeprav nad vlogo sprva ni bila navdušena, pa je zvezdnica kmalu po izdanem filmu s svetom delila tudi glasbeni album s priredbami skladb skupine ABBA, ki jih nastopajo tudi v muzikalu.

V filmu, ki je v blagajne prinesel okoli 402 milijona dolarjev dobička (okoli 345 milijonov evrov), Cher zaigra mater Donne v upodobitvi Meryl Streep, ki je v resničnem življenju sicer le tri leta mlajša od Cher.